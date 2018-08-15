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Приготовь маковый пирог без муки

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Фото иллюстративное

ФОТО: Alena Dvorakova / PantherMedia / Alena Dvorakova

Многие хозяйки стараются сделать такую выпечку повкуснее и посытнее: кто-то печет пирог с маком на кефире, кто-то – на молоке. А tochka.net предлагает тебе попробовать диетический и оригинальный пирог с маком, рецепт которого не содержит муки. Такой маковый пирог получается очень вкусным и сочным, а главное - без лишних мучных калорий. Попробуй!

Диетический пирог с маком – ингредиенты:

    Мак - 240 г

    Сахарная пудра - 110 г

    Сахар - 80 г

    Молотая корица - 1 чайная ложка

    Молотая гвоздика - ½ чайной ложки

    Разрыхлитель - 1 чайная ложка

    Цедра 1 лимона

    6 целых яиц

    4 яичных белка

    Растительное масло - 2 столовых ложки

Пирог с маком – рецепт приготовления:

В большую миску выложи мак, сахарную пудру, корицу, гвоздику и разрыхлитель. Тщательно перемешай.

Добавь цедру, яйца и масло. Взбей венчиком, пока смесь не начнет слегка пениться.

Взбей яичные белки, пока они не станут белыми, затем постепенно всыпь сахар и продолжай взбивать до устойчивых пиков.

Аккуратно введи белки в основную массу и также аккуратно окончательно перемешай тесто до однородной массы.

Форму для пирога смажь сливочным маслом и присыпь мукой. Залей в форму тесто и выпекай в разогретой до 170°C духовке 40-50 минут.

Подавай с лимонной помадкой.

Приятного аппетита!

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