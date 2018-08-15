Приготовь маковый пирог без муки

Многие хозяйки стараются сделать такую выпечку повкуснее и посытнее: кто-то печет пирог с маком на кефире, кто-то – на молоке. А tochka.net предлагает тебе попробовать диетический и оригинальный пирог с маком, рецепт которого не содержит муки. Такой маковый пирог получается очень вкусным и сочным, а главное - без лишних мучных калорий. Попробуй!
Диетический пирог с маком – ингредиенты:
Мак - 240 г
Сахарная пудра - 110 г
Сахар - 80 г
Молотая корица - 1 чайная ложка
Молотая гвоздика - ½ чайной ложки
Разрыхлитель - 1 чайная ложка
Цедра 1 лимона
6 целых яиц
4 яичных белка
Растительное масло - 2 столовых ложки
Пирог с маком – рецепт приготовления:
В большую миску выложи мак, сахарную пудру, корицу, гвоздику и разрыхлитель. Тщательно перемешай.
Добавь цедру, яйца и масло. Взбей венчиком, пока смесь не начнет слегка пениться.
Взбей яичные белки, пока они не станут белыми, затем постепенно всыпь сахар и продолжай взбивать до устойчивых пиков.
Аккуратно введи белки в основную массу и также аккуратно окончательно перемешай тесто до однородной массы.
Форму для пирога смажь сливочным маслом и присыпь мукой. Залей в форму тесто и выпекай в разогретой до 170°C духовке 40-50 минут.
Подавай с лимонной помадкой.
Приятного аппетита!