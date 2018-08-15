Приготовь маковый пирог без муки

Многие хозяйки стараются сделать такую выпечку повкуснее и посытнее: кто-то печет пирог с маком на кефире, кто-то – на молоке. А tochka.net предлагает тебе попробовать диетический и оригинальный пирог с маком, рецепт которого не содержит муки. Такой маковый пирог получается очень вкусным и сочным, а главное - без лишних мучных калорий. Попробуй!