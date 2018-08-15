Секс в отпуске: курортные романы по знаку Зодиака

Девушка-Водолей

Девушки-Водолеи чаще всего предпочитают путешествовать без компании, наслаждаясь свободой и независимостью. Идеальный вариант для флирта в отпуске или курортного романа - это кто-нибудь из обслуживающего персонала, в идеале - бармен, пишет Lady.tochka.net.

Девушка-Овен

Женщины-Овны будто созданы для курортных романов - они больше всех открыты для всего нового и жаждут перемен. Смена впечатлений - главная составляющая отпуска девушки-Овна. На отдыхе они меняют ухажеров, как перчатки и буквально коллекционируют свидания.

Девушка-Рак

Романтичная девушка-Рак - это та, кто обязательно влюбится в партнера по курортному роману, и приехав из отпуск, еще долго не сможет выкинуть его из головы. Морально она даже может быть готова провести с ним остаток своей жизни. Разбитое сердце практически обеспечено.

Девушка-Козерог

Козероги, в отличие от Раков, четко понимают разницу между любовью и сексом, потому с разбитым сердцем девушка-Козерог из отпуска не вернётся. Возможно, рядом с ней будет не хватать романтики, зато и с сексом тянуть не придется - отпуск не вечен.

Девушка-Близнецы

Двойной знак Близнецов, которые могут быть абсолютно разными, живет по принципу "Пусть сегодня будет спасатель на пляже, а завтра - хозяин отеля". Если она поставит цель добиться конкретного мужчину, может потратить весь отпуск на охоту за объектом. И в итоге таки добьется его.

Девушка-Лев

Гордые Львицы любят, чтобы мужчина завоевывал. Пусть даже это будет длиться целый отпуск, и к полноценному роману не приведет. Но если уж кавалер западет ей в сердце, то девушка-Лев ныряет в любовную историю как в омут с головой. Очень часто курортные романы у этих девушек продолжаются и после отпуска и перерастают в серьезные отношения.

Девушка-Весы

Весы в отпуске кокетничают и флиртуют чуть ли не с каждым встречным. Эти девушки могут показаться легкомысленными, однако дальше флирта дело обычно не заходит. Они понимают, что курортный роман вряд ли закончится свадьбой, потому не считают нужным размениваться на скоротечные интрижки.

Девушка-Рыбы

Курортный роман - это чуть ли не самая главная причина для Рыб уехать в отпуск. Это девушки, для которых так важны новые эмоции и впечатления, бабочки в животе и красивые загорелые мужчины на фоне моря. Отношения могут после отпуска перерасти в роман в обычной жизни или же в дружбу.

Девушка-Скорпион

Девушки-Скорпионы зачастую любят секс с интеллектуалами, но не всегда понимают, что на курорте вряд ли найдется тот самый "Эйнштейн". Потому отдыхать, скорее всего, придется без курортного романа. Зато нафлиртоваться в поисках подходящего партнера Скорпион сможет вдоволь.

Девушка-Телец

Принципиальные девушки-Тельцы обычно не заводят курортных романов, а о сексе, который не выльется в отношения, и вовсе не помышляют. Эти девушки едут в отпуск не за флиртом, а за отдыхом с друзьями или второй половинкой.

Девушка-Дева

Девы по природе немного занудны, и все у них разложено по полочкам. Спонтанность - это не фишка этих девушек, потому внезапный курортный роман или просто секс для них - редкость. Однако если Деве кто-то понравится, то она не успокоится, пока его не завоюет.

Девушка-Стрелец