Необычный секрет продления молодости

Согласно данным исследования медиков из Новой Зеландии, манера быстро поглощать пищу ускоряет процессы, ведущие к набору веса. Похожее заключение о торопливом употреблении еды и полнотой также было сделано учеными из США и Японии. У женщин шансы набрать лишний вес при этом повышаются вдвое, у мужчин - на 84%, установили исследователи, пишет Medikforum.ru.

По словам российского специалиста, диетолога-гастроэнтеролога Светланы Бережной, люди, которые быстро едят, постоянно перекусывают на лету, потребляют гораздо большее количество калорий, чем нужно организму, - в результате они чаще страдают нарушениями обмена веществ, лишним весом, дискомфортом пищеварения, кислотностью и другими проблемами ЖКТ. Все это сказывается и на их тонусе, а также внешнем виде: такие люди быстрее стареют.

Также очень вредна привычка пить залпом и не выдерживать долгих периодов между «дринками». Нарколог Алексей Царев пояснил, что печень может справиться лишь с одной небольшой порцией алкоголя в час. Все, что больше этого количества, может стать для организма сильнейшим токсином и «ударить» по мозгу.

В то же время эксперты подчеркивают: выпивать залпом небезопасно для организма, даже если речь идет просто о воде или соке.

Помимо этого ученые считают важным для продления молодости и жизни размеренно дышать и ходить. В частности, размеренная ходьба, говорят они, укрепляет кости, защищает от остеопороза, улучшает обмен веществ и помогает в борьбе с лишним весом. Что касается дыхания, то его учащенный ритм вызывает мышечный спазм, вследствие чего мозг получает недостаточное количество кислорода.