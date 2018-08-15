В Таллинне пройдет XIII фестиваль «Ночь дизайна»
15 августа 2018, 12:51
С 10 по 16 сентября в Таллинне состоится XIII фестиваль «Ночь дизайна», фокус которого будет направлен на благоприятную для людей городскую среду.
В рамках фестиваля пройдут выставки, лекции, награждение лучших дизайнеров Эстонии и конференции. Мероприятия будут проходить в различных таллиннских локациях, например: в павильоне Балтийского вокзала, в центре Viru, Telliskivi, Solaris, в концертном зале Alexela и многих других местах. Посещение большинство мероприятий бесплатно.
Подробнее с программой можете ознакомиться на сайте: www.tallinndesignfestival.com.