В Таллинне пройдет XIII фестиваль «Ночь дизайна»

В рамках фестиваля пройдут выставки, лекции, награждение лучших дизайнеров Эстонии и конференции. Мероприятия будут проходить в различных таллиннских локациях, например: в павильоне Балтийского вокзала, в центре Viru, Telliskivi, Solaris, в концертном зале Alexela и многих других местах. Посещение большинство мероприятий бесплатно.