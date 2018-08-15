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  • В Таллинне пройдет XIII фестиваль «Ночь дизайна»

В Таллинне пройдет XIII фестиваль «Ночь дизайна»

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ФОТО: Промо

С 10 по 16 сентября в Таллинне состоится XIII фестиваль «Ночь дизайна», фокус которого будет направлен на благоприятную для людей городскую среду.

В рамках фестиваля пройдут выставки, лекции, награждение лучших дизайнеров Эстонии и конференции. Мероприятия будут проходить в различных таллиннских локациях, например: в павильоне Балтийского вокзала, в центре Viru, Telliskivi, Solaris, в концертном зале Alexela и многих других местах. Посещение большинство мероприятий бесплатно.

ФОТО: Промо

Подробнее с программой можете ознакомиться на сайте: www.tallinndesignfestival.com.

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