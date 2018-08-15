Жареная колбаса провоцирует развитие рака груди

Ежедневное употребление колбасы оценивается медиками как серьезный фактор, способствующий развитию онкологических заболеваний. Но если мясной продукт еще и поджарить, вероятность появления рака становится еще более весомой, к тому же возникают риски других опаснейших заболеваний, - к такому выводу пришли ученые из Университета Глазго.
«Жареная колбаса может провоцировать развитие рака груди у женщин, чей возраст составляет более 30 лет», - заявили научные специалисты.
Мнение исследователей подтверждается результатом анализа ряд исследований, охвативших в общей сложности 260 тысяча женщин. По версии ученых, при усвоении организмом жареной колбасы выделяются вещества, играющие роль канцерогенов, активизирующих рост раковых клеток, пишет Medikforum.ru.
«Подвергать термической обработке колбасу однозначно не стоит. Очень важно обращать внимание на состав мясного изделия, а также его цену - очень дешевый продукт может быть связан с тяжелыми последствиями для здоровья», - предостерегли специалисты.
По их словам, в процессе жарки колбасы выделяются токсичные соединения, приводящие к заболеваниям сердца и сосудов, а также способные стать толчком к появлению болезни Альцгеймера, атеросклероза, а также сахарного диабета. Также важно в принципе не перегружать пищеварение как колбасой, так и обычным мясом: учитывая длительный процесс переваривания, употреблять данные продукты каждый день нельзя.