Жареная колбаса провоцирует развитие рака груди

«Подвергать термической обработке колбасу однозначно не стоит. Очень важно обращать внимание на состав мясного изделия, а также его цену - очень дешевый продукт может быть связан с тяжелыми последствиями для здоровья», - предостерегли специалисты.

По их словам, в процессе жарки колбасы выделяются токсичные соединения, приводящие к заболеваниям сердца и сосудов, а также способные стать толчком к появлению болезни Альцгеймера, атеросклероза, а также сахарного диабета. Также важно в принципе не перегружать пищеварение как колбасой, так и обычным мясом: учитывая длительный процесс переваривания, употреблять данные продукты каждый день нельзя.