Выдавливать прыщи в этой части лица смертельно опасно!

Все мы на собственном опыте знаем о том, что выдавливание прыщей может приводить к временным воспалительным процессам, неприятным рубцам и красным точкам. Многие слышали о том, что это привычка способна повлечь за собой смертельно опасные последствия, особенно если прыщи выдавливаются в опасной зоне лица. Речь идет о так называемом треугольнике смерти, который начинается от основания носа чуть ниже лба и заканчивается точками с обеих сторон губ (см. фото). Медицинские эксперты полагают, что выдавливание прыщей в этой опасной зоне влечет за собой самую большую угрозу, поскольку она очень важна для снабжения кровью всего лица, пишет Medikforum.ru.

Когда мы выдавливаем прыщи, то грязь от наших рук и передаваемые по воздуху бактерии могут попадать в открытые раны, запуская серьезные инфекции. Находящейся позади наших глаз вены формируют тромбы для того, чтобы сдержать распространение инфекций. Из-за этого вырастает давление на мозг, что может привести к частичному или полному параличу, а в некоторых случаях, даже к смерти. Если эти инфекции не лечатся, то они приводят к полной потере зрения, нарушениям в работе мозга и менингиту. Особенно опасны инфекции синусовых пазух. Вот почему так настоятельно рекомендуется ни в коем случае не выдавливать прыщи в треугольнике смерти, а лучше дезинфицировать эту зону и ожидать очищения кожи естественным путем.