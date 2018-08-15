Три самых вкусных и полезных рецепта со спирулиной

Наука доказала, что у спирулины имеется огромное множество полезных свойства для здоровья, поскольку эти водоросли содержат здоровые нутриенты вроде магния, железа, витаминов В, бета-каротина, важнейших жирных кислот и белков. Спирулину уже можно приобрести для использования в пище в форме экстракта или таблеток. Однако все большее количество людей предпочитают добавлять эти водоросли в рецепты для приготовления пищи. Одним из самых популярных является суп из спирулины. Его ингредиентами называют томатное пюре, воду, соль, перец и другие приправы по вкусу, а также сливочное масло. Все это нужно вскипятить в кастрюле. В полученный бульон добавляется половина столовой ложки экстракта спирулины. Суп подают горячим, пишет Medikforum.ru.