Британка весила 30 килограмм и чуть не умерла от анорексии. А теперь ее мускулам позавидует даже Шварценеггер

У британки Эмили Брэнд начались проблемы в школе, когда ей было 14 лет, рассказывает The Sun. Одноклассницы обзывали ее толстой, так что она решила худеть любыми средствами, пишет Medialeaks.ru.

«Я никогда не была слишком большой, но другие девочки стали меня задевать, отпускать всякие шуточки. Тогда я начала жестко следить за своими калориями и переусердствовала с этим», - вспоминает девушка.

Родители уверяли Эмили, что с ней все в порядке, но дочка им не верила. В школе она перестала ходить на завтраки и обеды. В результате проблема начала становиться опасной для ее здоровья, и девочку отправили в клинику Ash Villa, занимающуюся детьми, испытывающими психические проблемы.

Пройдя курс лечения, Эмили улучшила свое состояние и вернулась в школу. Но через два года в колледже начала заниматься бегом на длинные дистанции, и тут ее проблемы вернулись с еще большей силой.

«Я много занималась спортом, но ела явно недостаточно. Я была бегуном на дальние дистанции, и меня удивляет, что со мной ни разу ничего не случилось. Я лишь словно день за днем теряла сознание», - говорит она.

Вес 16-летней девушки упал до 30 килограммов, и ей вновь потребовалась помощь врачей. Мать отвезла ее к врачу, а тот, не медля ни секунды, переправил пациентку в районную больницу в Петерборо.

«Мое давление было крайне низким, и я была действительно очень больна, но мой мозг не функционировал должным образом. Даже тогда я смотрела в зеркало и думала, что я ужасно толстая», - рассказывает Эмили.

Эмили ставили одну капельницу за другой, подключили к системе кардиомониторинга, а кормить ее можно было только через трубочку.

«Они собирались кормить меня через трубочку в животе, но я вытащила ее. Тогда они хотели привязать меня к кровати, но я пообещала, что буду вести себя хорошо. А потом опять ее вытащила и выбросила в окно, пока они не видели», - признается девушка.

В этой больнице девушка провела десять дней. Она была настолько слаба, что не могла ходить. Эмили передвигалась только на инвалидной коляске. Для решения психологических проблем ее вновь отправили в клинику Ash Villa. Теперь на семь месяцев.

«Однажды у меня в голове будто что-то щелкнуло. Я поняла, что просто впустую трачу свою жизнь. Я даже перестала встречаться с друзьями, так что я начала есть. И это была непростая борьба, но мое состояние постепенно улучшалось».

Когда девушку выписали из клиники, она весила уже 45 килограмм. Эмили начала помогать отцу на его ферме, чтобы укрепить свое состояние, а затем стала ходить в тренажерный зал. Трижды в неделю она занималась с персональным тренером, а в 2016 году, в 19 лет, попала на соревнования по бодибилдингу. Там Эмили познакомилась с одним из судей, который сказал, что может сделать так, чтобы она тоже выступала на сцене.

И этот парень не обманул. Спустя полтора года Эмили весит 53 килограмма, занимается в тренажерном зале шесть раз в неделю и съедает около трех тысяч калорий в день. Ее завтрак состоит из яиц, овсяной каши, ягод и протеиновых коктейлей, а на обед ее ждут курица с рисом или лосось, индейка и сладкий картофель. К слову, частенько бывает и второй обед — с бифштексом и яйцами.

Теперь Эмили Брэнд не только сама стала тренером, но и участвует в соревнованиях по бодибилдингу. В 2018 году на различных турнирах в Британии она побеждала уже трижды, и этого было достаточно, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира по бодибилдингу в Бирмингеме, который пройдет в октябре.

A post shared by Emily Brand (@_emjbrand98_) on Aug 12, 2018 at 2:08am PDT

A post shared by Emily Brand (@_emjbrand98_) on Apr 25, 2018 at 3:21am PDT

A post shared by Emily Brand (@_emjbrand98_) on Apr 30, 2018 at 1:20am PDT