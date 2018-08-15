Читайте, что любит ребенок, пока находится в утробе матери

Многие согласятся, что беременность — это один из самых прекрасных периодов в жизни любой женщины. Несмотря на головокружение, тошноту и дискомфорт, ничто не сравнится с этим чудесным ощущением растущей жизни!
Ребенок — это настоящий дар небес. В период беременности женщина испытывает разные чувства — и, как ни странно, все они передаются малышу! Да-да, малыш в утробе воспринимает и позитивные, и негативные сигналы материнского тела, пишет Lifter.com.ua.
Именно поэтому беременным так важно сохранять спокойствие, избегать стрессов и не ссориться, пишет Oh Yeea.
А вот как можно порадовать малыша в утробе:
1. Поглаживания живота
В это может быть трудно поверить, но малыши реагируют на внешние стимулы! Когда мать гладит свой живот, ребенок воспринимает это как прикосновение. Вот почему беременным матерям рекомендуют гладить себя по животу — желательно при этом разговаривать с малышом.
2. Сладости
С 16-й недели жизни малыш уже различает вкус околоплодной жидкости и продуктов, употребляемых матерью. Разумеется, как любой ребенок, малыш в утробе будет рад сладкому!
Но не переусердствуйте: слишком много сахара может быть вредно и даже способствовать развитию диабета. Лучший вариант — есть сладкие фрукты.
3. Разговоры
Когда мать нежно разговаривает с малышом в утробе, он получает удовольствие и расслабляется от звуков ее голоса. Врачи рекомендуют говорить с ребенком начиная с 20-й недели, когда тот начинает различать голоса снаружи.
Можете рассказывать малышу, как прошел ваш день, как его зовут, как вы ждете его появления… Главное — говорить нежным тоном. Очень полезным будет также привлечь к разговору отца ребенка.
4. Музыка
Известно, что музыка отлично помогает бороться со стрессом. Этот эффект она оказывает не только на беременную мать, но и на ее малыша.
Под мягкую музыку ребенок расслабляется, что стимулирует образование и развитие клеток нервной системы.
5. Релаксация
Разумеется, никто не застрахован от стресса. Однако беременным следует избегать его любой ценой, потому что лишний стресс может передаться ребенку, и тот родится очень беспокойным.
Научитесь справляться со стрессом, используя разные практики релаксации. Гуляйте, читайте книги, занимайтесь йогой — все это положительно скажется на вашем малыше!
6. Правильное питание
Да, малыши любят сладкое, шоколад, мороженое и тому подобные вкусности, но они не дают ему необходимых питательных веществ. Поэтому так важно питаться здоровой и сбалансированной пищей, чтобы обеспечить ребенку здоровье в будущем.