Читайте, что любит ребенок, пока находится в утробе матери

Ребенок — это настоящий дар небес. В период беременности женщина испытывает разные чувства — и, как ни странно, все они передаются малышу! Да-да, малыш в утробе воспринимает и позитивные, и негативные сигналы материнского тела, пишет Lifter.com.ua.

Именно поэтому беременным так важно сохранять спокойствие, избегать стрессов и не ссориться, пишет Oh Yeea.

А вот как можно порадовать малыша в утробе:

1. Поглаживания живота

В это может быть трудно поверить, но малыши реагируют на внешние стимулы! Когда мать гладит свой живот, ребенок воспринимает это как прикосновение. Вот почему беременным матерям рекомендуют гладить себя по животу — желательно при этом разговаривать с малышом.

2. Сладости

С 16-й недели жизни малыш уже различает вкус околоплодной жидкости и продуктов, употребляемых матерью. Разумеется, как любой ребенок, малыш в утробе будет рад сладкому!

Но не переусердствуйте: слишком много сахара может быть вредно и даже способствовать развитию диабета. Лучший вариант — есть сладкие фрукты.

3. Разговоры

Когда мать нежно разговаривает с малышом в утробе, он получает удовольствие и расслабляется от звуков ее голоса. Врачи рекомендуют говорить с ребенком начиная с 20-й недели, когда тот начинает различать голоса снаружи.

Можете рассказывать малышу, как прошел ваш день, как его зовут, как вы ждете его появления… Главное — говорить нежным тоном. Очень полезным будет также привлечь к разговору отца ребенка.

4. Музыка

Известно, что музыка отлично помогает бороться со стрессом. Этот эффект она оказывает не только на беременную мать, но и на ее малыша.

Под мягкую музыку ребенок расслабляется, что стимулирует образование и развитие клеток нервной системы.

5. Релаксация

Разумеется, никто не застрахован от стресса. Однако беременным следует избегать его любой ценой, потому что лишний стресс может передаться ребенку, и тот родится очень беспокойным.

Научитесь справляться со стрессом, используя разные практики релаксации. Гуляйте, читайте книги, занимайтесь йогой — все это положительно скажется на вашем малыше!

6. Правильное питание