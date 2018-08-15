Холли Берри сегодня 52! И она поделилась секретом, почему выглядит на 25

Однако оказывается, что если бы она пошла по другому пути, то эта богиня йоги могла бы легко стать профессиональным спортсменом – настолько сильна ее мотивация и преданность фитнесу, пишет Lifter.com.ua.

Сегодня актриса празднует свое 52-летие! Люди не могут поверить, как ей удается выглядеть богиней, несмотря на годы.

Она поделилась некоторыми своими секретами на своей странице в Instagram (где у нее 3 миллиона подписчиков). Она говорит, что тренирует свой ум, а также тело через йогу и медитацию: «Фитнес - это не просто бег, подъемы и приседания. Для меня, быть спортивной – это оставаться неподвижной, растягиваться и дышать».

«Я еще и дня не прожила без медитации». Поверьте мне, она начнет трансформировать ваше мышление, которое изменит вашу жизнь. Когда я заканчиваю, я чувствую ясность в уме и мир в душе», - рассказывает актриса.

Фитнес-режим Берри также содержит некоторые элементы бокса и тяжелой атлетики.