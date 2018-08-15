На похоронах своей семимесячной дочки мать обнаружила, что она жива и дышит!

Семимесячная Кейлин была доставлена в больницу города Вильянуэва (Гондурас), где ей был поставлен диагноз тяжелой бактериальной инфекции. Девочке провели интенсивное лечение. Кейлин страдала от обезвоживания и судорог, а спустя три дня врачи объявили, что она отошла в мир иной, пишет Fabiosa.ru.

То, что произошло дальше, заставит вас поверить в существование чудес. Во время похорон Айвис заметил, что ее любимая девочка дышит! Мать с ребенком бросилась в местную клинику, где Кейлин положили в отделение интенсивной терапии.

Можно сказать, что у этой девчушки огромная тяга к жизни. Будем надеяться, что с Кейлин все будет в порядке.

Аналогичная история произошла 6 лет назад с Луз Милагрос Верон из Аргентины.

Девочка родилась на три месяца раньше срока и сразу не подавала признаков жизни. Врачи отправили ее в морг. Луз Милагрос провела там почти 12 часов, пока медицинские работники не обнаружили, что она дышит.

Сейчас девочка жива и здорова, прекрасно себя чувствует. Родители решили назвать ее Луз Милагрос Верон, что означает «Чудо света».