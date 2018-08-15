Семь простых способов выглядеть моложе своего возраста

Однако существует несколько простых приемов, которые помогут вам улучшить свое физическое здоровье, чувствовать себя более уверенными и выглядеть на тот возраст, на который вы себя ощущаете, пишет Fabiosa.ru.

1. Сидите прямо

"Люди с ровной осанкой часто кажутся более молодыми, уверенными в себе и счастливыми, чем те, кто постоянно сутулится, приподнимает плечи или наклоняется в одну сторону", — утверждает доктор медицинских наук Пол Д’Ареццо. Это позволит вам и чувствовать себя лучше: правильная осанка предотвращает боль в мышцах и суставах, а также головные боли благодаря уменьшению напряжения в области шеи.

Начните регулярно заниматься йогой или пилатесом. Эти упражнения укрепят мышцы живота, таза и нижней части спины, что поможет вам держать ваше тело в вертикальном положении. Кроме того, если вы ведете сидячий образ жизни, постарайтесь каждый час делать растяжку.

2. Осветлите брови

По словам экспертов, густые темные брови заставляют вас выглядеть старше, тогда как светлые оказывают обратный эффект. Окрашивание бровей тоником подарит вам открытый свежий взгляд на 4–6 недель. Образ не лишним будет также дополнить румянами.

3. Используйте хайлайтеры

Приобретите несколько хайлайтеров для контурирования лица на два тона светлее цвета ваших волос. Это позволит им выглядеть более блестящими и здоровыми, что является ярким признаком молодости, а также поможет замаскировать изменения, которые происходят с кожей после 40 лет, а именно ее тусклый и бледный оттенок.

4. Отрастите длинные волосы… или обрежьте их!

По словам экспертов, если у вас густые волосы, длина до плеч или ниже позволит вам выглядеть моложе. Однако, если у вас тонкие волосы, процессам старения поможет противостоять короткая стрижка.

5. Купите новый бюстгальтер

С возрастом грудь обвисает — мы все это знаем, но не следует этого демонстрировать. "При первых признаках обвисания купите бюстгальтер с пуш-апом, — советует автор книги о бюстгальтерах Сьюзан Нэтеро. — Это поможет вернуть вашу линию груди туда, где она находилась в молодые годы, а именно — на полпути от плеча до локтя".

6. Делайте маникюр

Не так давно английскими пластическими хирургами было проведено исследование, результаты которого показали, что лак для ногтей и кольца способны отвлечь внимание окружающих от таких признаков старения, как вены и возрастные пятна. Исследователи попросили людей оценить возраст женщин, основываясь исключительно на фотографиях их рук. В результате 49% опрошенных пришли к выводу, что женские руки с маникюром выглядят моложе, 52% сказали то же самое о ювелирных украшениях.

7. Позаботьтесь о своей улыбке