Как подобрать идеальную форму бровей (на примерах знаменитостей)

Овальное лицо

Эта форма считается идеальной, поэтому важно не испортить ее бровями. Лучше всего выбирать горизонтальные брови, которые можно слегка закруглить, но не резко. Если вы сделаете слишком острый изгиб, то это визуально сделает голову слишком большой, пишет Fabiosa.ru.

Вытянутое лицо

Такое лицо нужно визуально сделать шире. С этим помогут справиться прямые брови. Горизонтальные линии сделают лицо более круглым, добавив образу мягкости. Опять же, никаких резких изгибов. Переход должен быть максимально естественным и плавным.

Круглое лицо

В данном случае при помощи бровей нужно вытянуть лицо, сделать его более овальным. Здесь на помощь приходит заметный излом, а также высоко поднятые брови, с тонким кончиком и широким началом. Подойдет также и вариант более широких бровей такой формы, когда излом есть, но практически не бросается в глаза.

Квадратное лицо

Особенность этого типа лица - жесткие линии скул. Нужно смягчить переходы при помощи бровей, для этого излом должен быть плавным, не сильно резким и острым. Например, сделать изгиб почти в конце брови. Форма будет выглядеть естественно и привлекательно.

Лицо в форме сердца

Правильная форма бровей поможет смягчить черты лица, которые кажутся слишком острыми и резкими в районе скул. Нужно приподнять брови, сделав едва заметный изгиб. Это будут не очень широкие брови, повторяющие форму полукруга.

Ромбовидное лицо

Задача почти такая же, как и в предыдущем случае. Нужно смягчить черты, для этого не стоит делать никаких острых и резких переходов. Мягкий изгиб - то, что нужно. Не стоит делать брови слишком тонкими, пусть их форма будет максимально естественной (но и не сильно широкой!).