«Мы – вечные декретницы»: исповедь няни

У няни нет ни начальника, ни друзей по работе

По первому образованию я воспитатель детского сада-психолог. Работала и в саду, и в специальных коррекционных школах для умственно отсталых детей. Сейчас мне 44 года, последние три года я работаю няней в Москве, пишет Deti.mail.ru.

Няня – это вечная декретница с графиком с 8 утра до 8 вечера. У нее, как и у матери новорожденного, нет друзей по работе, нет возможности реализовать свой потенциал, нет начальника, который бы хвалил за успехи или подстегивал. Нам не хватает общения, потому что ребенок до определенного возраста не умеет говорить.

Если молодая мать может пойти посидеть в кафе с друзьями или заняться шопингом, то день няни полностью занят ребенком. Строгий режим: поели, поспали, погуляли, пообнимались и – все сначала.

Первое время я общалась с другими нянями на детской площадке, бывало, жаловалась на хозяев, делилась впечатлениями. Теперь стало неинтересно. Мне нужны деньги, а родители неплохо платят. Моего положения никто не изменит, не облегчит, ничего не подскажет.

Мы хотели горы свернуть, а сейчас дети никуда не стремятся

В семье, где я работаю сейчас, трехлетний мальчик. Он единственный ребенок, долгожданный, поздний. Я могу понять маму, но ее чрезмерная любовь вредит ребенку. В три года он не умеет держать ложку, ручку, до сих пор сосет соску.

Мальчик хороший, спокойный, но очень ленивый. Ест только каши и жидкую еду из блендера, потому что даже жевать ему лень.

В воспитании сейчас все поменялось. Раньше нам прививали моральные принципы, мы были пионерами, комсомольцами, тимуровцами. Хотели стать героями, горы свернуть. Дети, которые растут сейчас, никуда особо не стремятся. Они просто хотят сталкиваться с минимальным количеством проблем.

Зато сейчас родители больше вкладываются финансово в развитие ребенка. У детей больше возможностей узнать что-то, более интересные игрушки и книжки, к их услугам – репетиторы, бассейны, массажисты.

Мальчика укусил комар — мать подняла крик

Мама вбила мальчику в голову, что от других детей он может подцепить микробы и заболеть. На прогулке, когда я предлагаю поиграть с другими, он серьезно отвечает: «Нет, ты что, у них руки грязные, там, наверное, бактерии!»

На детской площадке он не отходит от меня ни на шаг, буквально виснет на руках. Других детей боится, прячется за меня, когда они подходят.