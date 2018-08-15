14 способов заморозить овощи и фрукты, чтобы они максимально сохранили вид и вкус

AdMe.ru составил список рекомендаций, как заготовить свежие плоды на зиму без особого труда.

Общие рекомендации

Замораживайте только свежие плоды

Установите температуру в морозилке −18 °C, это оптимальные условия, чтобы овощи и фрукты без проблем хранились на протяжении года

Если ваша морозилка позволяет, то выделите разные полки для фруктов и овощей, так как замороженные они легко впитывают посторонние запахи

Чтобы после разморозки не мучиться с размякшими продуктами, замораживайте сразу в таком виде, в каком будете использовать

1. Помидоры

Для использования в супы и рагу лучше нарезать помидоры кубиками, для выпечки — кружками, а для соусов вы можете измельчить помидоры блендером с какими-нибудь травами и заморозить их в небольших формочках для льда. Также можно заморозить помидоры целиком, для этого опустите их ненадолго в кипяток, снимите шкурку и отправьте в морозилку на подносе, после того как они замерзнут, можете разложить их по пакетам или контейнерам.

2. Баклажаны

Чтобы заморозить баклажаны, нарежьте их кружками и посыпьте солью. Оставьте на 20–30 минут, чтобы ушла горечь, а потом на несколько минут опустите в кипящую воду. Можно не опускать в воду, а запечь в духовке и после этого заморозить. Такие заготовки отлично подойдут для икры и салата.

3. Кабачки

Если хотите заморозить кабачки, то самый простой способ — натереть их на крупной терке и дать стечь соку, который они пустят через некоторое время. А можно, как и баклажаны, порезать кружочками, немного обжарить и заморозить в таком виде.

4. Брокколи и цветная капуста

Брокколи перед заморозкой следует поделить на соцветия и замочить в подсоленной воде на 20–30 минут, чтобы быть уверенным, что из нее точно вылезли все насекомые. Таким же способом можно поступить и с цветной капустой. Хорошо будет, если перед заморозкой эти два вида капусты на несколько минут опустить в кипящую воду, затем дать остыть, обсохнуть и после этого заморозить.

5. Авокадо

Заморозить авокадо можно двумя способами. Первый: просто нарежьте очищенную мякоть кусочками и заморозьте. Второй: превратите мякоть в пюре и разложите его по пакетам или формочкам. В дальнейшем вы легко сможете использовать подобные заготовки для соусов или бутербродов.

6. Перцы

Чтобы можно было добавлять перцы в салаты или рагу, заморозьте их кусочками. Если вы хотите заморозить перцы целиком, но у вас не так много места в морозилке, подготовьте их и сложите «матрешкой», вложив друг в друга, и уже в таком виде уберите заготовки в пакет, а пакет — в морозилку.

7. Шпинат