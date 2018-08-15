Внимание, педикюр! Семь процедур, которые таят опасность

Вирусные заболевания

Перед началом процедуры убедитесь, что ваш мастер здоров, обработал инструменты должным образом и протер стул, на котором до вас сидел другой клиент. Дело в том, что вирусы живут несколько часов, а в замкнутом пространстве салона им вообще некуда деваться, кроме как охватывать своим действием новых «жертв». Поэтому лучше провести пару часов в здоровой атмосфере, нежели потом лечиться, пишет Fabiosa.ru.

Бритье ног

Специалисты советуют идти на педикюр не раньше, чем через сутки после бритья ног. Дело в том, что на коже остаются микропорезы после лезвия, которые могут стать воротами для возбудителей инфекций, бактерий с недостаточно простерилизованного инструмента или рук мастера. Поверьте, стараясь произвести хорошее впечатление на педикюршу, вы подвергаете себя опасности.

Инструменты

Очень важный момент, если не хотите заразиться грибковыми инфекциями, гепатитом или другими болезнями! Вы вправе попросить мастера показать и рассказать, как проводилась стерилизация инструментов, или раскрыть новую упаковку при вас. Если вы не уверены в чистоте салонных инструментов, можете приносить свои – это даже лучше и надежнее.

Удаление мозолей

Обычная процедура может превратиться в кошмар с грустными последствиями в виде ран и инфекций, если мастер применяет слишком грубые терки, не учитывает состояние вашей кожи, не уточняет про кровообращение, серьезные заболевания. В качестве альтернативы можете использовать специальные средства для ухода за ногами, которые смягчают кожу и способствуют постепенному удалению мозолей.

Обрезание кутикулы

Современные мастера педикюра предпочитают отказываться от довольно-таки травмирующей процедуры обрезания кутикулы, которая служит для защиты ногтевой пластины. Если она была повреждена или инфицирована, это может негативно сказаться на внешнем виде ногтя. Поэтому лучше нежно отодвинуть кутикулу специальным инструментом.

Ванночки для ног

Лучше отказаться от использования джакузи, так как сложно гарантировать отсутствие бактерий в воде. Отдайте предпочтение салонам, где используют обычные ванночки для ног, удобные для мытья и дезинфекции.

Также откажитесь от длительного размачивания ступней, особенно если имеете склонность к опуханию ног. Длительное нахождение в воде может способствовать образованию трещин, а они – ворота для инфекций.

Заболевания стоп

При малейших признаках заболеваний стоп от педикюра надо отказаться. Если у вас диабет, то может быть предрасположенность к язвам стоп, а открытая рана будет способствовать проникновению возбудителей инфекций с очень тяжелыми последствиями.

Также через порезы и трещины могут проникнуть возбудители такого серьезного заболевания, как флегмона (острое разлитое гнойное воспаление подкожной клетчатки). Если все-таки кожные покровы были повреждены, сразу же предпринимайте меры безопасности, не пускайте на самотек!