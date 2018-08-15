Матерям на заметку: как из воздушных шариков сделать наряды для Барби
15 августа 2018, 18:12
Если у вас есть маленькая дочь, у нее точно есть хотя бы несколько кукол Барби. И один из самых увлекательных процессов в игре с этими куклами – переодевание их в разные наряды. И каждая девочка мечтает, чтобы у ее Барби нарядов было больше, чем у мамы.
Сегодня мы хотим поделиться с вами одной классной идеей, благодаря которой вы сможете знатно пополнить гардероб вашим куклам, при этом не потратив на маленькие одежки много денег. Для этого вам понадобятся всего лишь цветные воздушные шары и ножницы. А как превратить обычный шарик в купальник или подчеркивающее фигуру коктейльное платье – смотрите в видео ниже, пишет Ihappymama.ru.