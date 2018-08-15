Матерям на заметку: как из воздушных шариков сделать наряды для Барби

Если у вас есть маленькая дочь, у нее точно есть хотя бы несколько кукол Барби. И один из самых увлекательных процессов в игре с этими куклами – переодевание их в разные наряды. И каждая девочка мечтает, чтобы у ее Барби нарядов было больше, чем у мамы.