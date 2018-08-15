Арбузный торт: красивая подача и минимум вреда для фигуры

Плюсы этого десерта очевидны: он низкокалорийный, очень красивый, но при этом простой в приготовлении, и его можно делать хоть каждый день, не превращая при этом дом в баню посредством работающей духовки, пишет Ihappymama.ru.

А еще такой торт отлично украсит любой праздничный стол.

Вам понадобятся:

арбуз;

жирные сливки – около 500 мл;

сахарная пудра или сахар – 1 ст. л.;

фрукты, ягоды или орехи для украшения.

Готовим

Арбузную сердцевинку освобождаем от корочки, чтобы получить основу цилиндрической формы. Оставляем ее на 15 минут в холодильнике, чтобы стекла лишняя жидкость. Потом можно промокнуть арбуз бумажными полотенцами.

Дальше в охлажденной посуде взбиваем сливки с сахаром до кремообразного состояния. Начинаем равномерно намазывать кремом арбуз, начиная сверху.