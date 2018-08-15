Диета супермодели: как весить 50 кг и не поправляться, даже родив двоих детей

Как оказалось, ничего сложного в правилах питания супермодели нет. Им может следовать любая девушка, которая мечтает о красивой фигуре, пишет Rus.tvnet.lv со ссылкой на Cosmo.

Несмотря на то что с генетикой Миранде явно повезло, она не отрицает, что большую роль в ее жизни играет диета. Основную часть рациона модели составляют свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи и зеленые салаты. Кроме того, она принимает витамины, биодобавки (коэнзим Q10, омега-3 и омега-6) и пробиотики.

"Я очень люблю органические продукты. Обожаю салаты со шпинатом, авокадо, сельдереем и брокколи. Так здорово жить с ощущением легкости!»,

- однажды поделилась своим секретом стройности Керр. При этом Миранда иногда позволяет себе съесть пиццу, но не целую, а пару кусочков, или же кусочек своего любимого торта-безе "Павлова". По ее мнению, подобные читмилы (своеобразное "запланированное обжорство") необходимы всем.

Миранда Керр ФОТО: AP/Scanpix

Каждый день супермодель начинает со стакана теплой воды с лимоном натощак, поскольку это помогает запустить работу всего организма и подготовить его к перевариванию пищи. После этого

она выпивает протеиновый коктейль или смузи из спирулины, ягод годжи, семян чиа и протеинового рисового порошка. Хотя иногда ее завтрак может быть и другим.

Примерное ежедневное меню Миранды Керр:

Завтрак: тост с авокадо и яйцом, или салат из свежих фруктов, или смузи.

Второй завтрак: ассорти из орехов и зеленый чай.

Обед: запеченный лосось с куркумой, лимоном и чесноком и овощной салат из рукколы, ростков сои, авокадо, огурцов и красной капусты.

Для заправки салата "ангел" Victoria’s Secret смешивает столовую ложку оливкового масла с каплей лимонного сока и чайной ложкой яблочного уксуса.

Ужин: запеченная курица в духовке и картофельное рагу.

Перед сном: фрукты и чай без сахара.

🌸🌸🌸 A post shared by Miranda (@mirandakerr) on Aug 6, 2018 at 10:25am PDT

Основной акцент в своем рационе Миранда делает на обед. Еще один ее любимый вариант ланча - тунисский куриный салат с радиччио (одна из разновидностей цикория), рукколой, шпинатом, огурцом, авокадо, цветной капустой и пророщенными побегами. Плюс суп с пюре из цукини, карри, чесноком, луком и кокосовым молоком. Приготовить его просто, и он очень свежий, питательный и невероятно вкусный!

Одно из главных правил питания Миранды Керр: никогда ничего не замораживай и готовь не слишком много, а именно столько, сколько ты сможешь съесть за раз.

Разумеется, модель пьет много воды (не менее двух литров в день). Кроме того,

она поклонница зеленого чая и ройбуша (ройбоса) - очень полезного напитка из листьев и веточек одноименного кустарника, который произрастает на юге африканского континента,

а также зеленых соков холодного отжима. Про сладкую газировку и алкоголь Керр забыла напрочь, и, как мы видим, результат того стоит!

Splish splash @thelovemagazine @douginglish #loveadvent A post shared by Miranda (@mirandakerr) on Dec 9, 2015 at 2:09am PST