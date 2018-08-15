Суть проблемы

"Во время беременности и родов слизистая оболочка влагалища, мускулатура замыкающего мускула мочевыводящего канала и мускулатура влагалища растягиваются, так как мышцам тазового дна необходимо держать большую нагрузку, удерживая матку с ребенком и околоплодные воды, пишет Rus.tvnet.lv. В результате

влагалище теряет упругость, может также появиться недержание мочи при нагрузке – непроизвольное вытекание мочи даже при небольшой физической нагрузке.

Но есть и хорошие новости – эту деликатную проблему можно решить", - рассказывает д-р Инта Динсберга.

Упражнения вскоре после родов

Есть разные возможности восстановить упругость влагалища и предотвратить недержание мочи. Первый шаг – это физические упражнения. Их нужно начинать делать уже на 2-й или 3-й день после родов, необходимо заниматься каждый день по 10-15 минут.

В основе упражнений напряжение и расслабление мышц влагалища в различных позициях. При таких упражнениях мышцы находятся в тонусе, что способствует восстановлению дородовой формы.

Упражнения можно делать где угодно и в любой удобной для себя позе – лежа, сидя в кресле или стоя.

Вспомогательные средства для укрепления мускулатуры

"В аптеках доступен широкий спектр вспомогательных средств для улучшения эффективности этих упражнений. Например, вагинальные шарики для повышения нагрузки при упражнениях, укрепляющих мышцы тазового дна. Также эффективным помощником в упражнениях являются эластичные повязки. Консультируясь с врачом или фармацевтом, каждая клиентка однозначно найдет именно ей подходящее решение для восстановления упругости влагалища и предотвращения недержания мочи", - рассказывает фармацевт Алина Флейшмане.

Чаще всего эластичность влагалища после родов не восстанавливается до предыдущего уровня, особенно если у женщины было несколько родов, поэтому упражнения и использование соответствующих вспомогательных средств очень важны.

Если женщина каждый день делает упражнения, то в течение трех месяцев после родов должен вернуться тонус влагалища.

Однако если молодая мамочка не замечает результатов, рекомендуется сходить на консультацию к своему врачу, чего не следует бояться, так как врач обязательно расскажет, какие методы лучше всего подойдут для данной ситуации.

Медицинские методы

Благодаря науке и технологиям сегодня доступны и различные медицинские методы, с помощью которых можно улучшить положение. Один из них – метод INCONTIlase – неинвазивная терапия при легкой и средней степени недержания мочи.

Клинические исследования показали, что это эффективные, простые и надежные процедуры, не вызывающие дискомфорта.

Лазерные процедуры для восстановления слизистой оболочки влагалища и лечения недержания мочи при нагрузке, а также инъекции гиалоурановой кислоты можно проводить, когда после родов прошло минимум 3 месяца.

Своевременная подготовка и забота о себе после родов

Фармацевт рекомендует заботиться о своем теле каждый день, и, если планируется пополнение, однозначно стоит подумать об упражнениях, которые помогут поддержать необходимый тонус.

Во время беременности можно посещать предусмотренную для беременных гимнастику, где будущим мамочкам показывают разработанные специально для них упражнения.