Сытный завтрак по утрам - ключ к похудению!

Многие люди, которые следят за своей фигурой или пытаются похудеть, пропускают завтраки. Однако теперь выясняется, что это неправильная стратегия. Ученые выяснили, что именно по утрам наш организм лучше всего сжигает углеводы, а поэтому завтрак должен быть большим и сытным. Но такая стратегия пойдет на пользу только в том случае, если после завтрака человеку предстоят физические нагрузки. Исследователи обнаружили, что хороший завтрак гораздо лучше его отсутствия, поскольку он увеличивает скорость сжигания углеводов именно во время тренировок, пишет Medikforum.ru.

Исследователи наблюдали за эффектом после употребления тарелки овсяной каши приблизительно за час до поездки на велосипеде. В контрольной группе люди вообще ничего не ели перед тренировками. Ученые измеряли уровень сахара и мышечного гликогена у 12 добровольцев мужчин, имеющих хорошее здоровье. Употребление завтрака также повысило и коэффициент, с которым это группа мужчин метаболизировала пищу, съеденную после тренировки.