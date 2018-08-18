Как часто нужно стирать постельное белье

Постельное белье легко становится рассадником грибов и бактерий, если не слишком старательно следить за его чистотой. В очередной раз эту истину, которой, как выясняется, многие пренебрегают, озвучила врач-гигиенист из Университета Нью-Йорка Филиппа Тиерно.
По словам ученого, данные экспертизы постельного белья – поистине удручающие. На его поверхности микробиологами были обнаружены перхоть, пыльца, шерсть животных, а в некоторых случаях выявлялись и отходы жизнедеятельности бельевого клеща, пишет Medikforum.ru.
«В складках простыней способна зародиться микроскопическая жизнь, и она же может провоцировать некоторые болезни у их хозяина, а также аллергические реакции и астму», - предостерегла Филиппа Тиерно.
Эксперт отметила, что перьевые и синтетические подушки могут содержать в себе от 4 до 17 различных видов грибов. Необходимо стирать постельное белье не реже одного раза в неделю – только так можно избежать опасного воздействия на организм бактерий и грибов, способных гнездиться в нем, подчеркнула специалист.