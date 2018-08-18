Как часто нужно стирать постельное белье

По словам ученого, данные экспертизы постельного белья – поистине удручающие. На его поверхности микробиологами были обнаружены перхоть, пыльца, шерсть животных, а в некоторых случаях выявлялись и отходы жизнедеятельности бельевого клеща, пишет Medikforum.ru.

«В складках простыней способна зародиться микроскопическая жизнь, и она же может провоцировать некоторые болезни у их хозяина, а также аллергические реакции и астму», - предостерегла Филиппа Тиерно.