Одиннадцать вещей, которые сделают дешевым даже самый продуманный образ

Чем заменить? Длинной юбкой изо льна, денима, натурального шелка.

6. Летние сапоги

Несмотря на то что кружевные летние сапоги занимают почетные места в большинстве рейтингов антитрендов, искоренить их полностью не удалось до сих пор. Что бы ни говорили любители этой обуви, она не подходит ни к шортам, ни к струящемуся платью, ни к мини-юбке. Лучшее, что мы можем сделать, — оставить ее в своих воспоминаниях.

Чем заменить? Летними слипонами с кружевной отделкой. Такие модели подходят к дениму, длинным юбкам и льняной одежде. Впрочем, кружево вовсе не обязательно — летние туфли могут быть выполнены из тонкой кожи и украшены только перфорацией.

7. Джегинсы

Мода на помесь джинсов и лосин уже прошла, и мы можем вздохнуть с облегчением. Слишком вычурные и броские для спортивного зала, слишком обтягивающие для повседневной носки — джегинсы буквально кричат о безвкусице.

Чем заменить? Джинсами подходящего кроя для улицы и эластичными легинсами для спортивных занятий.

8. Афгани

Несмотря на свою богатую историю, полную взлетов и падений, афгани регулярно попадают в рейтинги самых ненавистных женских предметов гардероба по мнению мужчин. Основная претензия — катастрофическое нарушение пропорций фигуры, и отрицать ее сложно. При этом афгани очень удобны для занятий йогой или танцами — там им самое место.

Чем заменить? Летними кюлотами, которые помогут создать небрежный и при этом стильный образ. Правда, лучше всего такая модель смотрится на высоких девушках. Если же хочется визуально увеличить рост, стоит выбрать приталенные брюки длиной до щиколотки.

9. Джинсы с молнией сзади

Джинсы с молнией на заднем шве сперва казались чудесным прорывом — наконец-то мир денима пополнился новыми идеями! К несчастью, мы получили очередную ненужную вещь, слишком вызывающую и вульгарную для повседневного использования.

Чем заменить? Джинсами со стандартной молнией. Иногда классике нужно позволить править балом, например, когда лучший вариант уже придуман и не нуждается в трансформации.

10. Велосипедные шорты

Обтягивающие велосипедные шорты стали новым трендом благодаря эпатажной Ким Кардашян. Да, их действительно можно носить с длинным тренчем или пиджаком — во всяком случае, некоторые знаменитости так и делают. Но все же надеемся, что здравый смысл возьмет верх, и обтягивающие велосипедные шорты мы будем использовать только в сочетании со шлемом и защитной амуницией.

Чем заменить? Стилисты Vogue советуют не забывать о шортах-юбке, а также обратить внимание на модели в стиле сафари с массивными накладными карманами. Для офиса с нестрогим дресс-кодом подойдут костюмные шорты длиной чуть выше колена.

11. Болеро

Укороченный кардиган, который предполагается носить с бандажными платьями, остался где-то в 2000-х вместе с другими странными трендами. По мнению Vogue, классическое болеро стоит носить только с платьями в стиле 20-х, а для повседневного использования выбирать укороченные варианты блейзеров чуть выше талии.