Девушка обругала жениха за слишком дешевое помолвочное кольцо

«Любимый человек сделал мне предложение и подарил кольцо из белого золота с бриллиантом. Я была очень счастлива и воодушевлена, но меня разочаровал его размер. Первое слово, которое пришло на ум, когда я увидела кольцо — "маленькое". Обычно он очень щедр. Но он купил кольцо за 1,3 тысячи фунтов. Я была уверена, что на такое значимое украшение он потратит намного больше», — написала девушка в посте на платформе Mumsnet, передает Lenta.ru.