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Раскрыт способ борьбы Меган Маркл с задирающейся юбкой

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The Wedding of Charlie Van Straubenzee and Daisy Jenks at St Mary the Virgin, Frensham, Surrey, UK, on the 4th August 2018. 04 Aug 2018 Pictured: Meghan Markle, Duchess of Sussex. Photo credit: James Whatling / MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Основательница онлайн-курсов по этикету Beaumont Etiquette Мика Майер (Myka Meier) рассказала, что делают женщины из королевской семьи, чтобы их юбки никогда не задирались в ветреную погоду. Ее слова приводит The Sun.

«Они часто надевают боди и другую одежду из материалов, которые сильно электризуются и не дают платью взлететь. Если вы не надели что-то из плотной тяжелой ткани, электризующаяся ткань под одеждой — прекрасный способ не дать ветру поднять юбку», — объяснила Майер, пишет Lenta.ru.

Эксперт добавила, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон пользуются этим методом, когда появляются на публике в плохую погоду или на взлетной полосе перед рейсом.

Ранее в июне модные эксперты раскрыли, почему герцогиня Сассекская Меган Маркл всегда надевает обувь на размер больше, чем нужно. «Для мероприятий или красной ковровой дорожки знаменитости всегда выбирают обувь на один-два размера больше их собственного. Тому есть причина: так они избегают мозолей», — рассказали они.

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