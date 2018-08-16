Раскрыт способ борьбы Меган Маркл с задирающейся юбкой

«Они часто надевают боди и другую одежду из материалов, которые сильно электризуются и не дают платью взлететь. Если вы не надели что-то из плотной тяжелой ткани, электризующаяся ткань под одеждой — прекрасный способ не дать ветру поднять юбку», — объяснила Майер, пишет Lenta.ru.

Эксперт добавила, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон пользуются этим методом, когда появляются на публике в плохую погоду или на взлетной полосе перед рейсом.