Важно ли человеку есть мясо?

Вегетарианство не знает границ. Причины отказа от мяса могут быть разные: этические, экологические, экономические, медицинские или же религиозные.

На самом деле, протеин (белок, содержащийся в мясе) — очень важен для организма человека, пишет Hochu.ua.

Мясо — один из важнейших источников для роста мышц. Также этот продукт обеспечивает организм силой и энергией.

Ни одна из эффективных диет не исключает из рациона продукты животного происхождения. Самая известная на сегодняшний день — диета Дюкана — предполагает употребление большого количества животного белка, ведь ни один растительный белок не залатает дыру недостатка полезных веществ организма.

Содержание белка в мясе колеблется от 20% до 40%, в то время как в бобовых есть всего от 3% до 10%. Разница очевидна.

ВАЖНО: много белка есть в орехах и семенах, но такой белок переваривается организмом гораздо дольше. К тому же, лучше всего он усваивается после нагревания или термической обработки.

Диетологи рекомендуют съедать в день 100 грамм мяса или рыбы. Если человек тяжело работает физически и имеет большую массу тела, для поддержания организма эту дозу нужно увеличить вдвое.

Но, во всем нужно знать меру. Если количество потребляемого человеком белка превышает массу — это приводит к потере кальция, перегрузке мочевыделительной системы, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и опухолей.

Сбалансированное питание поможет тебе сохранять организм в тонусе и поддерживать все жизненно важные процессы. Помни: твое тело — храм. Не пытайся причинить ему вред, отказываясь от продуктов, которые идут на пользу организму.

Для того чтобы не набирать вес — лучше исключить быстрые углеводы (сахар, мороженое, газировки, выпечку). Добавь в свой рацион больше несладких овощей, белка и пей много воды.