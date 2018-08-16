Важно ли человеку есть мясо?

Майк Тайсон, Алек Болдуин, Ричард Гир и Леонардо Ди Каприо — далеко неполный список самых известных вегетарианцев. Не будем кривить душой, мы и сами не раз задумывались полностью исключить из рациона мясо. Но стоит ли поддаваться массовому переходу на фрукты/овощи?
Вегетарианство не знает границ. Причины отказа от мяса могут быть разные: этические, экологические, экономические, медицинские или же религиозные.
На самом деле, протеин (белок, содержащийся в мясе) — очень важен для организма человека, пишет Hochu.ua.
Мясо — один из важнейших источников для роста мышц. Также этот продукт обеспечивает организм силой и энергией.
Ни одна из эффективных диет не исключает из рациона продукты животного происхождения. Самая известная на сегодняшний день — диета Дюкана — предполагает употребление большого количества животного белка, ведь ни один растительный белок не залатает дыру недостатка полезных веществ организма.
Содержание белка в мясе колеблется от 20% до 40%, в то время как в бобовых есть всего от 3% до 10%. Разница очевидна.
ВАЖНО: много белка есть в орехах и семенах, но такой белок переваривается организмом гораздо дольше. К тому же, лучше всего он усваивается после нагревания или термической обработки.
Диетологи рекомендуют съедать в день 100 грамм мяса или рыбы. Если человек тяжело работает физически и имеет большую массу тела, для поддержания организма эту дозу нужно увеличить вдвое.
Но, во всем нужно знать меру. Если количество потребляемого человеком белка превышает массу — это приводит к потере кальция, перегрузке мочевыделительной системы, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и опухолей.
Сбалансированное питание поможет тебе сохранять организм в тонусе и поддерживать все жизненно важные процессы. Помни: твое тело — храм. Не пытайся причинить ему вред, отказываясь от продуктов, которые идут на пользу организму.
Для того чтобы не набирать вес — лучше исключить быстрые углеводы (сахар, мороженое, газировки, выпечку). Добавь в свой рацион больше несладких овощей, белка и пей много воды.
Вегетарианство — это неплохо. Но снабжать организм важными элементами — наша прямая перед своим телом обязанность.