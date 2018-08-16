Составлен список лучших осенних вещей

На первом месте оказался утепленный клетчатый жакет оверсайз.

На втором — классическая плиссированная миди-юбка темных оттенков. Ее аналогом может стать прямая юбка ниже колен с асимметричным подолом, пишет Lenta.ru.

За ними последовала рубашка в крупный горох и с короткими рукавами в стиле 1950-х.

Пятым стал удлиненный приталенный пиджак натуральных коричневых оттенков, который посоветовали комбинировать с брюками в тон или джинсами.

Лучшей обувью стали ботильоны на невысоком каблуке. Их порекомендовали сочетать с миди-платьем или юбкой.

На седьмое место попало платье с цветочным принтом в сочетании с кроссовками или ботинками.

Востребованными также назвали вещи с экзотическим змеиным принтом, особенно верхняя одежда и сумки.

Предпоследним в списке оказался классический длинный тренч бежевого цвета с поясом.

Замыкает рейтинг одежда с блестящими элементами.