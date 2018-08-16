Лидер, покорная жена или секс-бомба? Что говорит о женщине час ее рождения

Уверены, любой из представительниц прекрасного пола нравится (ну как минимум интересно) все, что связано с астрологией. Особенно то, что можно использовать с пользой для себя. Например, узнать интересные детали о характере будущего избранника, пишет Rus.tvnet.lv.

А знаете ли вы, что для этого надо учитывать не только дату и год рождения, но и точное время?

В сутках 24 часа, которые, в свою очередь, делятся на 12 так называемых "двухчасовок", последовательно сменяющих друг друга. И каждая из них находится под влиянием одной из планет Солнечной системы.

Все это накладывает отпечаток на поведение, характер и нередко даже будущую профессию человека. Так, Марс покровительствует прирожденным лидерам, Меркурий отвечает за тех, кому сопутствует удача в финансах, Нептун поддерживает людей с тонкой душевной организацией. Следуя этой теории, можно предположить, что

самые властные рождаются в период с 10 до 12 утра, те, кому суждено стать идеальными хранительницами домашнего очага, появляются на свет с 4 до 6 дня, а настоящие секс-бомбы — с 8 до 10 вечера.

Конечно, все очень индивидуально. Но разве не интересно сравнить, соответствует ли ваш характер тому, что пишут астрологи? Так что вспоминайте точное время вашего рождения и читайте далее.

00:00 — 02:00. Быть первым всегда и во всем — это точно про тех, кто родился в период с полуночи до двух часов ночи. В личной жизни, как в учебе и работе, вы стараетесь быть в курсе всего, что порой не всегда идет на пользу отношениям:

постоянное отслеживание любимого человека (бойфренда или мужа) вряд ли будет оценено по достоинству и даже может привести к расставанию.

Впрочем, новые знакомства вы заводите легко, а потому вряд ли долгое время будете одна.

Не знаем, с чем это связано, но большинство экспертов в данной области сходятся во мнении, что люди, рожденные в этот временной отрезок, как правило, выглядят моложе своих лет.

02:00 — 04:00. Работать всегда и везде — вот ваш девиз. И зарабатывать побольше денег — добавляют астрологи. Как правило, люди, рожденные в это время, удачливы в карьере, а все потому, что ставят перед собой четкие цели.

Они ни за что не будут засиживаться на одном месте, если вдруг почувствуют, что потеряли интерес к делу. Успешность в деньгах сулит им в жизни "полную чашу":

для своих родных и близких они обеспечат все только самое лучшее, а взамен будут требовать от них лишь две вещи — любовь и верность.

04:00 — 06:00. Люди, рожденные на рассвете, для многих — как луч света. И не стоит удивляться тому, что

когда они заходят в помещение, все взгляды обращены только на них. Ведь они — лидеры, обладающие яркой индивидуальностью и жизненной силой.