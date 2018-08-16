Лидер, покорная жена или секс-бомба? Что говорит о женщине час ее рождения

Мы привыкли думать, что о характере человека нам все способен рассказать его знак Зодиака или год рождения по восточному календарю, но есть и другие способы узнать кое-что интересное, пишет Woman.ru.
Уверены, любой из представительниц прекрасного пола нравится (ну как минимум интересно) все, что связано с астрологией. Особенно то, что можно использовать с пользой для себя. Например, узнать интересные детали о характере будущего избранника, пишет Rus.tvnet.lv.
А знаете ли вы, что для этого надо учитывать не только дату и год рождения, но и точное время?
В сутках 24 часа, которые, в свою очередь, делятся на 12 так называемых "двухчасовок", последовательно сменяющих друг друга. И каждая из них находится под влиянием одной из планет Солнечной системы.
Все это накладывает отпечаток на поведение, характер и нередко даже будущую профессию человека. Так, Марс покровительствует прирожденным лидерам, Меркурий отвечает за тех, кому сопутствует удача в финансах, Нептун поддерживает людей с тонкой душевной организацией. Следуя этой теории, можно предположить, что
самые властные рождаются в период с 10 до 12 утра, те, кому суждено стать идеальными хранительницами домашнего очага, появляются на свет с 4 до 6 дня, а настоящие секс-бомбы — с 8 до 10 вечера.
Конечно, все очень индивидуально. Но разве не интересно сравнить, соответствует ли ваш характер тому, что пишут астрологи? Так что вспоминайте точное время вашего рождения и читайте далее.
00:00 — 02:00. Быть первым всегда и во всем — это точно про тех, кто родился в период с полуночи до двух часов ночи. В личной жизни, как в учебе и работе, вы стараетесь быть в курсе всего, что порой не всегда идет на пользу отношениям:
постоянное отслеживание любимого человека (бойфренда или мужа) вряд ли будет оценено по достоинству и даже может привести к расставанию.
Впрочем, новые знакомства вы заводите легко, а потому вряд ли долгое время будете одна.
Не знаем, с чем это связано, но большинство экспертов в данной области сходятся во мнении, что люди, рожденные в этот временной отрезок, как правило, выглядят моложе своих лет.
02:00 — 04:00. Работать всегда и везде — вот ваш девиз. И зарабатывать побольше денег — добавляют астрологи. Как правило, люди, рожденные в это время, удачливы в карьере, а все потому, что ставят перед собой четкие цели.
Они ни за что не будут засиживаться на одном месте, если вдруг почувствуют, что потеряли интерес к делу. Успешность в деньгах сулит им в жизни "полную чашу":
для своих родных и близких они обеспечат все только самое лучшее, а взамен будут требовать от них лишь две вещи — любовь и верность.
04:00 — 06:00. Люди, рожденные на рассвете, для многих — как луч света. И не стоит удивляться тому, что
когда они заходят в помещение, все взгляды обращены только на них. Ведь они — лидеры, обладающие яркой индивидуальностью и жизненной силой.
Единственное, чего им не хватает, — это веры в других.
Они ошибочно полагают, что способны сделать все лучше, чем кто-либо другой.
06:00 — 08:00. Реальность груба и часто жестока, а потому вы, рожденные с 6 до 8 утра, предпочитаете закрыться от окружающего мира: не слишком общительны, шумной толпе предпочитаете одиночество и совсем не способны (да и не хотите) менять свою жизнь.
Между тем, у вас удивительно сильно развита интуиция. Если задаться целью, можно добиться больших успехов в делах мистических. И стать, например, экстрасенсом.
Скорее всего, вы не устроите свою личную жизнь, но ей вы готовы пожертвовать ради интересного дела.
08:00 — 10:00. Таких обаятельных людей еще поискать надо! Вы — душа компании и тот человек, кого по праву называют «лучшим другом». В первую очередь вы готовы сделать все для своих родных и близких, а потом уже для себя.
Подобный альтруизм нередко приводит к тому, что о своей личной жизни вы задумываетесь в последнюю очередь. Но не спешите расстраиваться, все хорошо! Эти два слова — ваш девиз по жизни.
Несмотря на открытость миру, все личное и сокровенное вы предпочитаете держать в тайне: о своих избранниках не распространяетесь, достижениями не кичитесь, о планах на будущее не рассказываете. Ведь счастье любит тишину.
10:00 — 12:00. "Вижу цель, не вижу препятствий" — вот девиз тех, кто родился в период с десяти утра до полудня. Добиться успехов им помогают железная самодисциплина и твердые жизненные принципы. Таких людей нередко упрекают в непомерном честолюбии, но вместе с тем и завидуют их карьерным успехам. Еще бы!
Они достигают таких высот, о которых многие даже и мечтать не смеют. Каждое свое решение и поступок они продумывают на два шага вперед, а потому спонтанность — это совсем не про них.
Ярким примером человека, рожденного в этот временной отрезок, является Дональд Трамп. 45-й президент США и один из самых успешных бизнесменов Америки появился на свет в 10:45. И вот не верьте после этого во все, что мы здесь написали…
12:00 — 14:00. Вам не сидится на месте, все время хочется узнать что-то новое, испытать ранее неведомые ощущения. Не потому ли вы так легки на подъем?
Все время находиться в движении — ваша главная цель в жизни. И это касается не только любви к путешествиям, но и является главным принципом в карьере.
Интересный факт: женщины, рожденные в этот временной отрезок, нередко выходят замуж за иностранцев, или, как минимум, часто крутят с ними романы.
14:00 — 16:00. Взлетать и падать — совершенно нормальное положение вещей для тех, кто рожден в обед. Сложно представить жизненную ситуацию, которая была бы способна выбить их из колеи.
Любые другие бы уже давно сломались и потеряли веру в свои силы, но только не наши герои —
любые жизненные трудности они привыкли встречать с гордо поднятой головой и, как правило, одерживают над ними победу.
Внутренняя сила и вера в лучшее подарили им еще одно прекрасное качество — жизнелюбие. Они наслаждаются моментом и верят, что счастье — в мелочах. Может быть, поэтому они так привлекательны для представителей противоположного пола? Последние всегда отмечают их шарм и неприкрытую сексуальность, которая, напомним, не всегда выражается в откровенных декольте и дерзких мини-юбках.
16:00 — 18:00. Если бы Шарлотта Йорк, героиня Кристин Дэвис из "Секса в большом городе", существовала в реальной жизни, уверены, она бы родилась с 4 дня до 6 вечера — ведь именно в этот период на свет появляются те, кто в хорошем смысле слова сдвинут на поисках любви. Одним везет, и они встречают своего суженого достаточно быстро, а после делают все, чтобы не потерять его. Другие тратят на поиски того единственного долгие годы.
Как правило, проблема вторых заключается в том, что они заранее знают, какого человека хотят найти — могут точно назвать цвет его глаз, описать походку, рассказать об увлечениях.
И если хоть один пункт не соответствует требованиям, тут же отшивают этого несчастного и влюбленного в них мужчину.
18:00 — 20:00. Тем, кто появился на свет с 6 до 8 вечера, совершенно не подходит скромная роль, они рождены, чтобы вершить великие дела. И мы сейчас не только о знаменитостях, политиках или спортсменах, но и о людях, которые являются примером для окружающих.
Наши герои не готовы ударить в грязь лицом — никогда не отчаиваются и сохраняют присутствие духа даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.
Для них главное — все время находиться в движении,
а потому представить их лежащими в выходной на диване невозможно. Коллеги по работе уважают их за добросовестное выполнение своих обязанностей, а друзья ценят за искренность.
20:00 — 22:00. "Чтобы всю жизнь горело синим пламенем!" — этой фразой легендарной Сусанны из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" можно охарактеризовать тех, кто родился незадолго до полуночи. Завидуем, если вы из таких, ведь страсть и любовь — самое увлекательное в вашей жизни, и вы отдаетесь этому без остатка. Романы вы наверняка начали крутить уже в детском саду. Уверены, все мальчики хотели танцевать на утренниках только с вами и именно вас приглашали на свидания на заднем дворе.
Школьные и студенческие годы окончательно взрастили в вас королеву сердец. Ох, сколько же их было разбито! Но
свое вы отдали (или еще только планируете отдать) одному единственному и очень особому человеку, способному выдержать все причуды и капризы свалившейся на его голову звезды.
А иначе вас и нельзя назвать. Всю себя вы отдаете не только любимому мужчине, но и детям — не зря именно тех, кто рожден в этот временной отрезок, называют лучшими родителями, ведь они никогда не позволяют себе нравоучительных нотаций. Потому что и сами в душе остаются подростками.
22:00 — 00:00. Поздним вечером все в этом мире замедляет свой ход, вот и люди, рожденные незадолго до полуночи, отличаются неким философским восприятием жизни. А все потому, как утверждают астрологи, что ими управляет Луна. Впрочем, их непоколебимое спокойствие является лишь защитной оболочкой. Внутри у них бушуют постоянные тревоги и беспокойства.
Подобная невозмутимость и умиротворенность не приносят скорых карьерных успехов, куда быстрее «полуночники» устраивают свою личную жизнь.
И если им посчастливится найти такого же бесконфликтного человека, считайте, повезло — такой брак обречен на долгие годы совместного счастья.