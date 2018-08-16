Назван лучший продукт питания для беременных

Теперь выясняется, что яйца являются лучшим продуктом питания для здоровой беременности. И не только потому, что в них содержится целый арсенал полезных питательных веществ, но и из-за того, что яйца снижают вероятность преждевременных родов, дефицита массы тела ребенка при рождении и материнской депрессии. Именно к такому выводу пришли ученые, которые оценили результаты сразу 18 разных исследований, наблюдавших за беременностью и употреблением куриных яиц. Отметим, что еще относительно недавно многие эксперты не рекомендовали употреблять яйца, считая их не самым здоровым продуктом, пишет Medikforum.ru.

«Яйца насыщены белками, быстрорастворимыми нутриентами, это один из немногих естественных источников витамина D, критически важного для здоровья беременных, - пишут авторы исследования. - В яйцах также содержится небольшое количество длинноцепочечных жирных кислот, обычно встречающихся в морепродуктах, которые связаны с увеличением веса ребенка при беременности, снижением опасности преждевременных родов и материнской депрессии. В яйцах имеется железо, играющее важнейшую роль во время беременности, так как в этот период уровень железа в крови женщины падает, что приводит к усталости и утомлению».