Самые грязные предметы на кухне

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки заказало исследование уровня гигиенической культуры граждан США. Было отобраны около четырех сотен (383) добровольцев, поделенных на две группы, участники в каждой группе должны были приготовить бургеры из индейки под руководством опытных поваров. Одну группу ознакомили с коротким обучающим видео о правилах тепловой обработки мяса, а другую нет. О том, что необходимо мыть руки прежде чем касаться ими сырого мяса, ученые решили не предупреждать – собственно, этот нехитрый вопрос и был предметом их изучения. На кухнях были расставлены скрытые камеры, о которых участники не знали.

Оказалось, что по всем правилам руки мыли только три процента участников. Из тех, кто вымыл руки, почти 24 процента участников не использовали мыло. Но даже те, кто вымыл руки с мылом, сделали это не совсем добросовестно. Согласно современным представлениям, руки следует мыть не менее 20 секунд. Кроме того, мыть руки с мылом рекомендуется и до, и после готовки, а также после смены продуктов, поскольку на каждом из них могут находиться опасные бактерии, пишет Medikforum.ru.