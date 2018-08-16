Видео: двухлетний ребенок стал заядлым курильщиком

Малыш-курильщик, которого зовут Рапи Ананда Памунгкас, живет в города Сукабуми на острове Ява. Он начал курить около двух месяцев назад.

Как пишет издание Daily Mail, все началось с того, что мальчик подбирал окурки на рынке, где торгует его мать. Ребята постарше зажигали их для него – всех это смешило, передает Medikforum.ru.

Но неожиданно ребенок вошел во вкус табака. Он перестал довольствоваться окурками, начав выпрашивать сигареты у посетителей рынка. Ему охотно давали их: желающие поглазеть на маленького мальчика, который дымит как заправский курильщик, находились всегда.