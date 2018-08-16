Как уменьшить слишком большую грудь с помощью одежды

Противоположностям советуем пользоваться тем же, только вместо массивного кулона выбирать цепочки покороче, например, носить бусы из бисера, несколько раз обмотанные вокруг шеи — пусть люди восхищаются именно этой частью тела, а ниже взгляд даже не успеет соскользнуть, если это мимолетная встреча, пишет Lady.mail.ru.

Но если без длинных цепочек тебе не жить, то лучше, если они будут максимально тонкими с миниатюрными подвесками.

Одежда по размеру

Даже не пытайся «прижать» грудь с помощью тесной, слишком маленькой одежды (да-да мы про бандажные платья и слишком облегающие топы) — это привлечет к тебе лишнее внимание, да и создаст впечатление, что вещь на тебе вот-вот лопнет. К тому же это может быть вредно для здоровья. Мешковатая одежда тоже может добавить лишнего в область груди, так что выбирай вещи точно по размеру.

Баска

Юбки (или даже брюки) с баской или расклешенные блузки точно твой вариант — они буквально магнитом перетянут внимание к бедрам и сделают их аппетитнее, если вдруг тебе не хватает там объема. Еще один бонус таких вещей — они могут скрыть не слишком идеальный живот.

Темный верх

Как известно, темное стройнит и уменьшает все, на что оно надето. Выбирай комплекты, состоящие из темного верха и яркого низа, черный, темно-синий, темно-зеленый, коричневый (и дальше по палитре) «съедят» тени, так глазу станет сложнее определить форму и фактуру — а значит, область груди немного «сгладится».

Ну а яркие брюки или юбка — желтые, красные, зеленые, розовые (продолжи список сама) — станут тем самым отвлекающим маневром.

Горизонтальная полоска

Но не на груди, а на бедрах! Это будет твоим небольшим обманом, который мы сохраним в тайне. Визуально такой узор расширит твою нижнюю часть. Если хочется принтов поинтереснее, то следи за тем, чтобы рисунок был ниже линии груди или сбоку — это поможет выровнять пропорции.

Кстати, если не знаешь, какую выбрать юбку, то обрати внимание на пышные модели — еще один способ накинуть несколько сантиметров на бедра.

А вот несколько табу для обладательниц чересчур пышного бюста:

Никаких водолазок! Как правило, это обтягивающая одежда, которая убирает шею, и у смотрящих не остается никаких вариантов, кроме как изучать строение твоего тела.

Забудь про модные объемные свитера! Они добавят тебе явно лишнего, сделают грудь еще больше, а еще пропорции попортят.

Скажи нет завышенной талии! Она визуально сузит талию, а вот все, что выше нее, будет казаться еще больше, чем на самом деле.

Откажись от глубоких вырезов и декольте! Если ты, конечно, и правда, хочешь скрыть свою выдающуюся грудь, иначе создастся противоположный эффект, да еще и впечатление, что она сейчас вывалится.

Не носи зауженные брюки и платья! Они создадут лишнее волнение вокруг твоей груди, так она будет казаться немного больше. Твой вариант — расклешенные модели брюк.