Как мирятся разные знаки зодиака

Все знаки зодиака делают это по-разному, пишет Lady.mail.ru.

Овен иногда готов признать свою вину, но будет долго собираться с силами, чтобы сказать об этом. Зато он может сделать много хорошего для того, кого обидел, чтобы примирение прошло легче. Этот способ работает, пока Овен не сталкивается с человеком, для которого принципиально важно разобраться в ситуации и расставить все точки над i.

Тельцу нечасто приходится делать первые шаги к примирению: обычно окружающие так заинтересованы в общении с ним, что готовы многое простить. Но если Телец все же проявляет инициативу, то делает это очень настойчиво и не успокаивается, пока не добьется своего. Так что мирись с Тельцом быстрее.

Близнецы мирятся легко. Они, как никто, умеют делать вид, что никакой ссоры не было, а если и была, то все дело в недопонимании, а если все же нет — то легко приносят извинения, даже если не считают, что действительно виноваты. Если Близнецы считают обиженными себя, то тоже легко идут на примирение, но ничего не забывают.

Рак не любит быть в ссоре с окружающими, поэтому старается восстановить мир как можно быстрее. Иногда ради этого он говорит то, о чем позже жалеет, или идет на серьезные уступки. Порой Раки идут к примирению другим путем: ведут долгие разговоры, объясняют, почему поступили так, а не иначе, привлекают к делу третьих лиц. И все это — только для того, чтобы всем снова было хорошо.

Лев мирится без спешки, но с достоинством. Он может признать свою вину, если действительно считает, что виноват, или принять твои извинения, если они искренни. «Худой» мир Льву не нужен, нужен только хороший. Исключение — ситуации, когда ты можешь быть ему чем-то полезна.

Дева мирится спокойно и конструктивно. С ней можно обсудить возникшие разногласия, проанализировать ситуацию и достичь компромисса. Но все это происходит только до тех пор, пока чаша терпения Девы не переполнится. После того как это произойдет, представитель знака будет также спокойно и конструктивно мириться, но уже не с тобой.

Весы мирятся легко и охотно, и это многих вводит в заблуждение. Между тем стоит иметь в виду, что представители знака ничего не забывают. И своих обид тоже. Даже тех, которые сами же и придумали. Поэтому, помирившись с Весами, не торопись расслабляться.

Скорпион мирится изобретательно и находчиво. Но делает он это только в двух случаях: если очень заинтересован в отношениях или собирается вскоре нанести ответный удар. В остальных ситуациях Скорпионы предпочитают дождаться инициативы другой стороны.

Стрелец мирится быстро и охотно просто потому, что для него это довольно скоро входит в привычку. Эмоциональные, вспыльчивые Стрельцы часто ссорятся с окружающими и не видят в этом ничего необычного. К счастью, представители знака отходчивы, так что конфликты обычно надолго не затягиваются.

Козерог охотно идет на примирение, но только после того как убедится, что другая сторона осознала свои ошибки и не собирается повторять их. Собственные промахи представители знака тоже готовы признать, но только в том случае, если абсолютно уверены: их немедленно простят.

Водолей старается избегать открытых ссор, поэтому мириться ему приходится нечасто. Однако если такая ситуация все же возникает, Водолей не торопится. Он ждет благоприятных обстоятельств, намекает, демонстрирует умеренное дружелюбие и позволяет другой стороне сделать первый шаг. Поскольку Водолей очень терпелив, мало кому удается дождаться момента, когда он проявит инициативу.