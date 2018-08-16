Кому грозит предродовая и послеродовая депрессия и как ее избежать

Послеродовая депрессия – лишь симптомы более ранней болезни

До 15% женщин испытывают симптомы депрессии в течение трех месяцев после рождения ребенка. Но проблемы с настроением встречаются и у молодых отцов — от депрессии страдают от 3 до 10% из них, пишет Deti.mail.ru.

Когда в статьях в интернете, на форумах и в научно-популярной литературе упоминают проблемы с настроением у молодых матерей, речь чаще всего идет о послеродовой депрессии (ПРД). На деле же расстройство зачастую стартует еще во время беременности — это так называемая предродовая депрессия, которую могут испытывать до 20% женщин.

Некоторые врачи даже считают, что нет никакой отдельной послеродовой депрессии, — просто с появлением младенца особенно ярко проявляются симптомы болезни, которая возникла у беременной женщины. А значит, и начинать лечение стоит еще до родов — так можно избежать достаточно серьезных последствий. У половины женщин с ПРД расстройство оказывается настолько сильным, что мешает нормально жить.

Молодая мать теряет сон и аппетит, лишается энергии, испытывают постоянную и сильную тревогу. В результате она страдает сама и не может полноценно ухаживать за ребенком. Без лечения симптомы депрессии длятся полгода- од, а у некоторых женщин принимают хроническую форму.

Апатия, упадок сил, плаксивость, тревожность, потеря концентрации внимания при беременности и сразу после родов — это не нормально. Если заметили у себя такие симптомы, обратитесь за консультацией к психиатру.

В зоне риска даже женщины с тяжелым ПМС

Есть категории женщин, которым нужно особенно внимательно следить за своим состоянием — с того самого момента, как они увидели на тесте две полоски. Это будущие матери, уже страдавшие депрессией и тревожным расстройством в прошлом.

Также следует быть настороже женщинам, которые всегда тяжело переживали ПМС — со слезами и перепадами настроения. Семейная история психических болезней — тоже повод отслеживать симптомы депрессии во время беременности.

Кроме того, существуют психосоциальные причины для ПДР. Речь идет, например, о незапланированной беременности, отсутствии партнера или работы. Депрессии больше других подвержены беременные женщины, у которых уже есть несколько детей, нет поддержки со стороны родственников, низкий уровень образования, есть история детского и семейного насилия, конфликты с мужем, проблемы с алкоголем и наркотиками. Даже злоупотребление сигаретами — повод для повышенного риска ПРД.

Одним помогут таблетки, другим — психотерапия

Врачи по всему миру до сих пор спорят, в чем основная причина пред- и послеродовой депрессии. Долгое время в медицинском сообществе верили, что виноваты во всем гормоны. Во время беременности уровни эстрогена и прогестерона вырастают до 10 раз, а после родов резко падают — такая гормональная «встряска» вполне может вызвать депрессивные симптомы.