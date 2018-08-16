Кому грозит предродовая и послеродовая депрессия и как ее избежать

«Дети — это счастье», «Беременность — самое прекрасное время в жизни женщины», — с этими фразами могут поспорить родители, которые столкнулись с пред- и послеродовой депрессией. Откуда она берется и как ее побороть, разбирается журналистка Дарья Шипачева.
Послеродовая депрессия – лишь симптомы более ранней болезни
До 15% женщин испытывают симптомы депрессии в течение трех месяцев после рождения ребенка. Но проблемы с настроением встречаются и у молодых отцов — от депрессии страдают от 3 до 10% из них, пишет Deti.mail.ru.
Когда в статьях в интернете, на форумах и в научно-популярной литературе упоминают проблемы с настроением у молодых матерей, речь чаще всего идет о послеродовой депрессии (ПРД). На деле же расстройство зачастую стартует еще во время беременности — это так называемая предродовая депрессия, которую могут испытывать до 20% женщин.
Некоторые врачи даже считают, что нет никакой отдельной послеродовой депрессии, — просто с появлением младенца особенно ярко проявляются симптомы болезни, которая возникла у беременной женщины. А значит, и начинать лечение стоит еще до родов — так можно избежать достаточно серьезных последствий. У половины женщин с ПРД расстройство оказывается настолько сильным, что мешает нормально жить.
Молодая мать теряет сон и аппетит, лишается энергии, испытывают постоянную и сильную тревогу. В результате она страдает сама и не может полноценно ухаживать за ребенком. Без лечения симптомы депрессии длятся полгода- од, а у некоторых женщин принимают хроническую форму.
Апатия, упадок сил, плаксивость, тревожность, потеря концентрации внимания при беременности и сразу после родов — это не нормально. Если заметили у себя такие симптомы, обратитесь за консультацией к психиатру.
В зоне риска даже женщины с тяжелым ПМС
Есть категории женщин, которым нужно особенно внимательно следить за своим состоянием — с того самого момента, как они увидели на тесте две полоски. Это будущие матери, уже страдавшие депрессией и тревожным расстройством в прошлом.
Также следует быть настороже женщинам, которые всегда тяжело переживали ПМС — со слезами и перепадами настроения. Семейная история психических болезней — тоже повод отслеживать симптомы депрессии во время беременности.
Кроме того, существуют психосоциальные причины для ПДР. Речь идет, например, о незапланированной беременности, отсутствии партнера или работы. Депрессии больше других подвержены беременные женщины, у которых уже есть несколько детей, нет поддержки со стороны родственников, низкий уровень образования, есть история детского и семейного насилия, конфликты с мужем, проблемы с алкоголем и наркотиками. Даже злоупотребление сигаретами — повод для повышенного риска ПРД.
Одним помогут таблетки, другим — психотерапия
Врачи по всему миру до сих пор спорят, в чем основная причина пред- и послеродовой депрессии. Долгое время в медицинском сообществе верили, что виноваты во всем гормоны. Во время беременности уровни эстрогена и прогестерона вырастают до 10 раз, а после родов резко падают — такая гормональная «встряска» вполне может вызвать депрессивные симптомы.
Но такая теория, во-первых, не объясняет, почему многие женщины начинают страдать от депрессии, еще будучи беременными. Во-вторых, если бы дело было только в гормонах, то с помощью синтетического эстрогена и прогестерона ПРД можно было бы легко вылечить — но это не так. Эстроген лишь немного улучшает прогноз при серьезной послеродовой депрессии, а дополнительный прогестерон и вовсе повышает риск ПРД.
Сегодня врачи сходятся на том, что в пред- и послеродовой депрессии виноваты предрасположенность женщины к психическим расстройствам и стресс, связанный с появлением ребенка. В первом случае, по мнению специалистов, лучше всего помогут таблетки, во втором — психотерапия.
Опасность антидепрессантов для будущего ребенка — миф
Будущим матерям, которые принимали антидепрессанты до того, как решили завести ребенка, не стоит бросать таблетки во время беременности, не проконсультировавшись с врачом, — велик риск того, что депрессия вернется и даже усугубится. Среди женщин, которые прекратили пить антидепрессанты из-за страха навредить плоду, 70% почувствовали ухудшение физического и психического состояния, а у каждой третьей возникли суицидальные мысли.
При этом опасность антидепрессантов для будущего ребенка — это миф: большинство современных препаратов из группы СИОЗС можно принимать и при беременности. Так что, если вы страдаете депрессией, не отчаивайтесь, что придется бросить таблетки, а посоветуйтесь с врачом.
Если депрессия впервые появились во время беременности или сразу после родов, ее симптомы умеренный, а причины — скорее психологические (усталость, недосып, нехватка поддержки со стороны партнера, страх не справиться с материнством), то доктор, скорее всего, посоветует попробовать психотерапию. Особенно себя зарекомендовала когнитивно-поведенческая терапия: это краткосрочный метод, во время которого за 10 сеансов психолог помогает женщине поменять негативные мысли и установки на более позитивные.
В случае тяжелой депрессии врачи обычно рекомендуют подключить к психотерапии антидепрессанты или альтернативные немедикаментозные способы лечения. Например, можно попробовать световую терапию или транскраниальную электростимуляцию (воздействие на мозг с помощью слабого тока) — эти методы показывают эффективность, сопоставимую с антидепрессантами.
Отцы могут «взять» часть депрессии на себя
Рождение ребенка, безусловно, влияет и на психологическое состояние мужчин, в том числе на их уровень гормонов. У некоторых молодых отцов с появлением младенца значительно падает тестостерон — это является маркером «послеродовой» депрессии у мужчин.
Чем ниже тестостерон и, соответственно, больше депрессивных симптомов у отцов, тем меньше проявлений ПРД у матерей.
Ученые объясняют это тем, что у мужчин, активно вовлеченных в уход за ребенком, тестостерон падает — это адаптивный механизм, позволяющий отцу стать более мягким и заботливым. А значит, такой мужчина забирает на себя часть обязательств, которые традиционно падают на плечи матери — вместе с «частичкой» ее послеродовой депрессии.
Вывод таков: чем более равномерно в семье распределены обязанности по уходу за младенцем, тем меньше симптомов ПРД будет у женщины и больше — у мужчины. Если делить все поровну, то каждый родитель испытает некий спад настроения после рождения ребенка — и это, в общем-то, нормально при переходе в новый статус. И в целом, равноправие в семье — хорошая профилактика ПРД: при таком подходе растут шансы, что никто из пары с появлением младенца не впадет в серьезную депрессию на годы.