Блогер родила дома без акушерки и возмутила Сеть

Как сообщает Daily Mail, видео было загружено в соцсеть с таким комментарием сторонницы домашних родов в воду: «Я считаю, что ваш самый первый опыт родов — самый важный, и он должен произойти дома, при условии, что вы здоровы и ваш будущий ребенок развивается без патологий», пишет Deti.mail.ru.

По мнению интернет-пользовательницы, если у женщины есть силы и уверенность в том, «что она может рожать в мире и гармонии с собой», все пройдет правильно и безболезненно.

Многие пользователи Сети, а также акушеры оказались обеспокоены пропагандой такого вида родов, поскольку, согласно исследованию, опубликованному в 2010 году Medical Journal of Australia, риск смерти новорожденного, лишенного медпомощи при рождении, возрастает в семь раз. По словам врача Александра Полякова, даже в доисторические времена женщины не стремились рожать в воду, для этого просто не было никаких причин.

Татьяна Паршина, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук пояснила, что и она категорически против таких способов родоразрешения: «Во-первых, роды — это непредсказуемый процесс, и все может пойти не так, как должно было. А в экстренной ситуации счет идет на секунды. Для спасения роженицы и ребенка необходимы опытные врачи-акушеры, неонатологи, анестезиологи. Во-вторых, необходимых приспособлений дома тоже нет. Роженице может потребоваться эпизиотомия (надрезы мягких тканей промежности), необходим датчик КТГ (кардиотокография) для отслеживания сердцебиения ребенка, да много чего».