Англичанка отсудила компенсацию у брачного агентства за недостаточно богатых женихов

Жительница Лондона по имени Тереза Берки, которая подавала в суд на брачное агентство Seventy Thirty, выиграла его в среду 15 августа. Ей положена компенсация в размере 12 600 фунтов за то, что компания не смогла удовлетворить ее запрос в соответствии с заключенным договором, пишет Metro.

Это был бы обычный суд из-за невыполненного договора, если бы не сам договор и те запросы, с которыми Тереза обращалась к свахам, передает Medialeaks.ru.

Договор с Seventy Thirty мисс Берки заключила в 2014 году. Женщина заплатила крупную сумму (она не разглашается) за услуги агентства, которое в свою очередь обязалось подобрать для нее приемлемые варианты.

За несколько лет сотрудники фирмы так и не смогли найти кого-то, с кем мисс Берки согласилась бы хотя бы попробовать устроить брачную жизнь. В результате женщина пошла в суд. По словам британки, управляющий директор компании ввел ее в заблуждение, заявив, что в списках агентства есть семь тысяч активно ищущих мужчин. На деле список потенциальных кандидатов, установил суд, исчерпывался сотней фамилий.

Судья Ричард Паркс, который вынес решение в пользу истицы, описал ситуацию так:

Гертруда Стайн как-то сказала: «Тот, кто придумал выражение «счастье не купишь», просто не знал, где ходить по магазинам». В нашем случае дело касается женщины, которая искала романтического счастья, но ее обманом отправили на шопинг не туда. Она заплатила много денег, но агентство ограничилось обещаниями вместо товара.

Однако противоположная сторона настаивала на том, что требования мисс Берки были просто невыполнимы. Женщина искала мужчину примерно своего возраста, который согласился бы стать отцом для двух ее дочерей-подростков, при этом владел бы по меньшей мере тремя частными домами и был богат.

Таких претендентов на руку и сердце мисс Берки за три года, которые она общалась с агентством, так и не нашлось.