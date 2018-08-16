Мужчины не всегда готовы говорить с партнершей начистоту, боясь обидеть или остаться не понятым. Однако существуют вещи, о которых они хотели бы у нас попросить. Прислушаться к этим просьбам не составит особого труда, зато это добавит отношениям гармонии, пишет Fabiosa.ru.

Итак, представляем вашему вниманию пять вещей, о которых мужчины хотели бы попросить женщин (но не всегда решаются).

1. Поменьше критиковать

Никто не любит, когда их критикуют, и мужчины — не исключение. Они очень болезненно воспринимают упреки в свой адрес. Причем слышать критику мужчины могут даже во вполне безобидных замечаниях. Если избранник чем-либо вам не угодил, начните разговор издалека и не забудьте отметить его сильные стороны.

2. Перестать воспитывать

Некоторым мужчинам кажется, что женщины воспринимают их как проекты, которые хотят изменить под себя. Им не нравится, когда на них оказывают давление. Возможность быть мужественными и оставаться самими собой крайне важна для мужчин.

3. Не говорить туманными намеками

Мужчины — не телепаты, чтобы читать мысли других людей, хотя многие женщины полагают, будто их избранники должны догадываться, что они имеют в виду, по одной лишь интонации или взгляду. Даже если обсуждение проблемы может перерасти в ссору, лучше разобраться в вопросе, а не ждать, пока партнер поймет, за что вы на него обиделись.

4. Не отвлекать от работы телефонными звонками

Если женщины легко переключаются между процессами и выполняют несколько дел одновременно, представителям сильного пола сложнее разрываться между объектами внимания. Когда мужчинам приходится отвлекаться на телефонные звонки, это требует от них больших усилий и энергии. Чтобы не подрывать его продуктивность, постарайтесь звонить своему партнеру на работу лишь в случае крайней необходимости.

5. Давать возможность побыть в одиночестве

Когда дело касается принятия решений и обсуждения насущных проблем, мужчины могут быть даже разговорчивее своих половинок. Однако после тяжелого рабочего дня им сложно поддерживать постоянный контакт со своей возлюбленной и разговаривать о бытовых делах. Если вы видите, что ваш избранник слишком устал и общается через силу, позвольте ему побыть в тишине.

Умение партнеров прислушиваться друг к другу крайне важно для счастливых и гармоничных отношений. Не исключено, что у женщин также нашлось бы немало просьб ко вторым половинкам, о которых они ранее не решались сказать.