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  • Киста яичника может представлять серьёзную угрозу для жизни. Два симптома, которые не стоит игнорировать

Киста яичника может представлять серьёзную угрозу для жизни. Два симптома, которые не стоит игнорировать

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

С кистой яичников в определенный период жизни сталкивается большинство женщин. Хотя чаще всего они не представляют опасности, вам необходимо знать о тревожных симптомах, которые свидетельствуют о том, что ваша жизнь может находиться под угрозой.

Что такое киста яичников?

Женский организм оснащен двумя яичниками — по одному с каждой стороны матки. Киста представляет собой заполненное жидкостью и отделенное от окружающих анатомических структур образование в яичнике или на его поверхности. Хотя некоторые кисты могут исчезнуть и без медицинского вмешательства, бывают и такие случаи, когда они представляют серьезную опасность для вашего здоровья и даже жизни. Обычно это происходит при разрыве кисты, пишет Fabiosa.ru.

Что необходимо делать?

Регулярно проходить гинекологический осмотр у врача, поскольку это самый надежный способ узнать, представляет ли киста потенциальную опасность. Однако на большую кисту яичника также могут указывать такие симптомы, как боль в области таза, тяжесть и вздутие живота.

Кроме того, крайне важно сразу записаться на прием к врачу, если вы обнаружили у себя эти 2 тревожных симптома:

    сильная боль в животе, которая появилась внезапно;

    повышение температуры тела, тошнота и рвота на пике болевых ощущений.

Как образуется киста яичников?

Наиболее распространенные типы кист яичников образуются из фолликулов — кистоподобных образований, внутри которых происходит созревание яйцеклеток. Один из фолликулов увеличивается в размерах каждый месяц и в период овуляции высвобождает яйцеклетку, что не представляет угрозы для здоровья.

Что способно спровоцировать разрыв кисты яичника?

Некоторые медицинские препараты повышают риск развития и разрыва кисты. Кроме того, у многих беременных также наблюдается киста яичников, которая образуется во время овуляции и сохраняется в течение всей беременности.

Если вы страдаете от эндометриоза или инфекции органов малого таза, существует вероятность того, что у вас может развиться киста яичника.

Те, кто уже сталкивался с кистами яичников, также подвергаются повышенному риску их повторного развития.

Могу ли я предотвратить развитие кисты яичника?

Конкретного способа предотвратить развитие кисты яичника не существует, однако не стоит забывать о важности регулярного прохождения гинекологического осмотра. Кроме того, не откладывайте визит к врачу при обнаружении любых изменений вашего женского здоровья. Помните: своевременный правильный диагноз значительно повышает эффективность лечения!

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