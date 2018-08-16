Правда или миф: могут ли частые половые контакты растянуть вагину?

Некоторые люди считают, что слишком активная половая жизнь может привести к перманентному расширению вагины. Такой же эффект, по их мнению, наблюдается и после родов, пишет Fabiosa.ru.

Неужели это действительно так? Ответ на этот вопрос не так прост, как вам может показаться.

Любой гинеколог вам скажет, что влагалище - довольно эластичный и гибкий мышечный орган. В конце концов, оно было специально создано для того, чтобы через него мог пройти новорожденный!

Вот что доктор медицинских наук Мишель Метц (Michelle Metz), практикующая в Нью-Йорке, рассказала Women’s Health: «Влагалище похоже на мышечную эластичную трубку, которая растягивается во время секса, а затем возвращается к первоначальной форме».

Вагина действительно может растянуться на какое-то время в результате половых контактов с крупным партнером, но, в конце концов, она все равно вернется к своим первоначальным размерам.

Приводим еще одно высказывание доктора Метц: «Это совершенно невозможно, чтобы секс стал причиной перерастяжения влагалища».

А что насчет родов?

Тут совсем другое дело. После естественных родов влагалищу требуется несколько недель, чтобы вернуть свои первоначальные размеры. И даже после этого вагинальный канал может оставаться немного расширенным.

Другой причиной растяжения вагины является старение. Когда женщина становится старше, стенки ее влагалища истончаются и становятся менее эластичными. Это становится особенно заметно после менопаузы.

Один из способов решения этой проблемы - регулярное выполнение упражнений Кегеля. Они специально разработаны для укрепления мышц тазового дна, поэтому часто рекомендуются как перед родами, так и недавно рожавшим женщинам. Кроме того, этот метод также помогает справиться с возрастным недержанием мочи.