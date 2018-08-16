Чт, 16.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Krasotka
  • Семья и дом
  • Правда или миф: могут ли частые половые контакты растянуть вагину?

Правда или миф: могут ли частые половые контакты растянуть вагину?

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Вопросы, касающиеся женских половых органов, обычно не принято обсуждать открыто. Тем не менее, есть среди них такой, который интересует как женщин, так и мужчин: «Может ли частый секс навсегда растянуть влагалище?»

Некоторые люди считают, что слишком активная половая жизнь может привести к перманентному расширению вагины. Такой же эффект, по их мнению, наблюдается и после родов, пишет Fabiosa.ru.

Неужели это действительно так? Ответ на этот вопрос не так прост, как вам может показаться.

Любой гинеколог вам скажет, что влагалище - довольно эластичный и гибкий мышечный орган. В конце концов, оно было специально создано для того, чтобы через него мог пройти новорожденный!

Вот что доктор медицинских наук Мишель Метц (Michelle Metz), практикующая в Нью-Йорке, рассказала Women’s Health: «Влагалище похоже на мышечную эластичную трубку, которая растягивается во время секса, а затем возвращается к первоначальной форме».

Вагина действительно может растянуться на какое-то время в результате половых контактов с крупным партнером, но, в конце концов, она все равно вернется к своим первоначальным размерам.

Приводим еще одно высказывание доктора Метц: «Это совершенно невозможно, чтобы секс стал причиной перерастяжения влагалища».

А что насчет родов?

Тут совсем другое дело. После естественных родов влагалищу требуется несколько недель, чтобы вернуть свои первоначальные размеры. И даже после этого вагинальный канал может оставаться немного расширенным.

Другой причиной растяжения вагины является старение. Когда женщина становится старше, стенки ее влагалища истончаются и становятся менее эластичными. Это становится особенно заметно после менопаузы.

Один из способов решения этой проблемы - регулярное выполнение упражнений Кегеля. Они специально разработаны для укрепления мышц тазового дна, поэтому часто рекомендуются как перед родами, так и недавно рожавшим женщинам. Кроме того, этот метод также помогает справиться с возрастным недержанием мочи.

Только обязательно попросите своего гинеколога показать, как правильно выполнять эти упражнения, чтобы они действительно принесли вам пользу. И не забудьте поделиться этой полезной информацией со своими подругами!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ