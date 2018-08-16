Сотни детей тонут в бассейнах, потому что их родители смотрят в телефон

В этом году в Германии утонуло более 300 человек. Среди них - 20 детей в возрасте до 15 лет, 40 девушек и парней в возрасте от 16 до 25 лет. Риску утопиться в водоеме подвергаются и пожилые люди, которые заплывают слишком далеко, пишет Lifter.com.ua.

Немецкие спасатели призывают родителей, дедушек и бабушек отложить телефон или планшет подальше, когда ребенок находится в воде:

«Люди воспринимают бассейн как бесплатный детский сад, забывая следить за своими чадами. В прошлом родители, бабушки и дедушки проводили больше времени со своими детьми и внуками в бассейне.

Сейчас взрослые зависают в смартфонах и даже не смотрят по сторонам, не говоря уже о том, чтобы уделить внимание ребенку.

Грустно, что в наши дни родители ведут себя так пренебрежительно».

Спасатели обвиняют в безответственности не только родителей, но и систему образования, которая не предусматривает посещение детьми уроков плавания. Государство не выделяет деньги на это, поэтому бассейны закрываются.