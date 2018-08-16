Чт, 16.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Krasotka
  • Фигура
  • Вот особая военная диета, которая дает шанс похудеть на пять килограммов всего за три дня

Вот особая военная диета, которая дает шанс похудеть на пять килограммов всего за три дня

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

Люди практически всегда недовольны своим весом. Это похоже на идеальную любовь, о которой вы всегда мечтали, но в реальности она совсем не такая, пишет Small Joys.

Но все же, нормальный вес – это условие хорошего здоровья. Это не только красиво, но и влияет на все процессы работы вашего организма.

Требуется лишь немного силы воли! Мы знаем, о чем вы думаете – проще сказать, чем сделать, пишет Lifter.com.ua.

Но мы решили эту дилемму. Это займет только ваше время и обещаем – никаких упражнений (только если вы сами того не захотите)!

Речь идет о диете с дефицитом калорий. В этом посте мы представим вам трехдневную военную диету, которая поможет вам потерять около 4,5 килограмм.

Примечание: эта диета доступна не только профессиональным военным - она будет работать и у вас. Никаких жиросжигающих таблеток. Секрет этой диеты – в сокращении калорий.

День 1 – Завтрак.

Завтрак считается самым важным приемом пищи за день, так как обеспечивает ваше тело энергией для выполнения повседневных обязанностей.

Вот лучший набор для завтрака:

    1 кусочек цельнозернового тоста;

    2 столовые ложки арахисового масла;

    1/2 грейпфрута;

    дополните это чаем или черным кофе (без сахара).

День 1 – Обед.

Обед – это тоже очень важно, но он должен быть легче завтрака:

    1 кусочек тоста (без масла, даже арахисового);

    ½ банки тунца;

    чай, черный кофе или вода.

Вы можете приправить свою еду перцем, солью, или другими натуральными специями.

День 1 – Ужин.

Ужин должен быть как можно более легким:

    90-100 грамм мяса (любого типа);

    1 чашка зеленых бобов;

    1 банан;

    1 стакан ванильного мороженого;

    1 нарезанное яблоко.

День 2 – Завтрак.

    1 кусочек цельнозернового тоста;

    1 целое яйцо (вареное или омлет);

    1 банан.

День 2 – Обед.

    1 чашка творога;

    пять крекеров;

    1 вареное яйцо.

День 2 – Ужин.

    2 натуральных мясных сосисок;

    1/2 моркови (отварной);

    1 чашка брокколи (вареной);

    1 банан;

    1 стакан мороженого.

День 3 – Завтрак.

    1 яблоко;

    1 кусочек сыра чеддер;

    пять крекеров.

День 3 – Обед.

    1 кусочек цельнозернового тоста;

    1 яйцо с твердым сыром;

    можете добавить кусочек бекона.

День 3 – Ужин.

    1/2 банана;

    1 баночка нежирного тунца;

    1 стакан ванильного мороженого.

Если вы будете следовать этой диете, то обязательно быстро и бес проблем сбросите лишний вес. Но перед началом настоятельно рекомендуем проконсультироваться с врачом.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ