Вот особая военная диета, которая дает шанс похудеть на пять килограммов всего за три дня

Люди практически всегда недовольны своим весом. Это похоже на идеальную любовь, о которой вы всегда мечтали, но в реальности она совсем не такая, пишет Small Joys.
Но все же, нормальный вес – это условие хорошего здоровья. Это не только красиво, но и влияет на все процессы работы вашего организма.
Требуется лишь немного силы воли! Мы знаем, о чем вы думаете – проще сказать, чем сделать, пишет Lifter.com.ua.
Но мы решили эту дилемму. Это займет только ваше время и обещаем – никаких упражнений (только если вы сами того не захотите)!
Речь идет о диете с дефицитом калорий. В этом посте мы представим вам трехдневную военную диету, которая поможет вам потерять около 4,5 килограмм.
Примечание: эта диета доступна не только профессиональным военным - она будет работать и у вас. Никаких жиросжигающих таблеток. Секрет этой диеты – в сокращении калорий.
День 1 – Завтрак.
Завтрак считается самым важным приемом пищи за день, так как обеспечивает ваше тело энергией для выполнения повседневных обязанностей.
Вот лучший набор для завтрака:
1 кусочек цельнозернового тоста;
2 столовые ложки арахисового масла;
1/2 грейпфрута;
дополните это чаем или черным кофе (без сахара).
День 1 – Обед.
Обед – это тоже очень важно, но он должен быть легче завтрака:
1 кусочек тоста (без масла, даже арахисового);
½ банки тунца;
чай, черный кофе или вода.
Вы можете приправить свою еду перцем, солью, или другими натуральными специями.
День 1 – Ужин.
Ужин должен быть как можно более легким:
90-100 грамм мяса (любого типа);
1 чашка зеленых бобов;
1 банан;
1 стакан ванильного мороженого;
1 нарезанное яблоко.
День 2 – Завтрак.
1 кусочек цельнозернового тоста;
1 целое яйцо (вареное или омлет);
1 банан.
День 2 – Обед.
1 чашка творога;
пять крекеров;
1 вареное яйцо.
День 2 – Ужин.
2 натуральных мясных сосисок;
1/2 моркови (отварной);
1 чашка брокколи (вареной);
1 банан;
1 стакан мороженого.
День 3 – Завтрак.
1 яблоко;
1 кусочек сыра чеддер;
пять крекеров.
День 3 – Обед.
1 кусочек цельнозернового тоста;
1 яйцо с твердым сыром;
можете добавить кусочек бекона.
День 3 – Ужин.
1/2 банана;
1 баночка нежирного тунца;
1 стакан ванильного мороженого.
Если вы будете следовать этой диете, то обязательно быстро и бес проблем сбросите лишний вес. Но перед началом настоятельно рекомендуем проконсультироваться с врачом.