Вот особая военная диета, которая дает шанс похудеть на пять килограммов всего за три дня

Но все же, нормальный вес – это условие хорошего здоровья. Это не только красиво, но и влияет на все процессы работы вашего организма.

Требуется лишь немного силы воли! Мы знаем, о чем вы думаете – проще сказать, чем сделать, пишет Lifter.com.ua.

Но мы решили эту дилемму. Это займет только ваше время и обещаем – никаких упражнений (только если вы сами того не захотите)!

Речь идет о диете с дефицитом калорий. В этом посте мы представим вам трехдневную военную диету, которая поможет вам потерять около 4,5 килограмм.

Примечание: эта диета доступна не только профессиональным военным - она будет работать и у вас. Никаких жиросжигающих таблеток. Секрет этой диеты – в сокращении калорий.

День 1 – Завтрак.

Завтрак считается самым важным приемом пищи за день, так как обеспечивает ваше тело энергией для выполнения повседневных обязанностей.

Вот лучший набор для завтрака:

1 кусочек цельнозернового тоста;

2 столовые ложки арахисового масла;

1/2 грейпфрута;

дополните это чаем или черным кофе (без сахара).

День 1 – Обед.

Обед – это тоже очень важно, но он должен быть легче завтрака:

1 кусочек тоста (без масла, даже арахисового);

½ банки тунца;

чай, черный кофе или вода.

Вы можете приправить свою еду перцем, солью, или другими натуральными специями.

День 1 – Ужин.

Ужин должен быть как можно более легким:

90-100 грамм мяса (любого типа);

1 чашка зеленых бобов;

1 банан;

1 стакан ванильного мороженого;

1 нарезанное яблоко.

День 2 – Завтрак.

1 кусочек цельнозернового тоста;

1 целое яйцо (вареное или омлет);

1 банан.

День 2 – Обед.

1 чашка творога;

пять крекеров;

1 вареное яйцо.

День 2 – Ужин.

2 натуральных мясных сосисок;

1/2 моркови (отварной);

1 чашка брокколи (вареной);

1 банан;

1 стакан мороженого.

День 3 – Завтрак.

1 яблоко;

1 кусочек сыра чеддер;

пять крекеров.

День 3 – Обед.

1 кусочек цельнозернового тоста;

1 яйцо с твердым сыром;

можете добавить кусочек бекона.

День 3 – Ужин.

1/2 банана;

1 баночка нежирного тунца;

1 стакан ванильного мороженого.