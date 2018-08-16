Семь малоизвестных преимуществ отношений с разведенным мужчиной

Хотя поначалу это может казаться сомнительной затеей, особенно если у него есть дети, разведенные мужчины порой могут дать то, чего нет у других. Итак…

1. Он верит в серьезные отношения.

Хотя может в первый раз у него не получилось, тот факт, что он все-таки женился, показывает, что он верит в брак. А сегодня это редкость, пишет Soulpost.ru.

2. Ваша интимная жизнь — потрясающая.

По статистике, супружеские пары реже занимаются сексом, чем неженатые. 80% семейных пар занимаются любовью всего несколько раз в месяц. Если эта проблема имела место в его прошлом браке, то представь, какой страстью будут пропитаны ваши отношения!

3. Он все понимает.

Он уже проходил через это. Он знает, что отношения — это не только все хорошее. И просто потому что его первый брак не сложился, не значит, что он не готов и не хочет дать шанс второму.

4. Его дети могут оказаться неплохим бонусом.

Особенно, если ты пока не хочешь своих детей или вообще их не планируешь. Тогда он вряд ли будет тебя торопить с ребенком.

5. Он «приучен» к бытовой жизни.

Другая женщина уже сделала всю грязную работу по приучению его опускать сидение унитаза, звонить, когда он задерживается, или делать что-то по дому.

6. Он разобрался в себе.

Пожив семейной жизнью и разведясь, он многое пережил и наверняка многое понял. Он знает, кто он и чего хочет, а это всегда плюс.

7. Он научился на своих ошибках.