Косметологи звезд раскрыли секреты, которые помогают их клиентам выглядеть моложе своих лет

Красота кожи складывается из многих вещей, о которых мы не всегда знаем. Чтобы избежать ошибок в таком важном вопросе, как уход за собой, стоит прислушаться к профессионалам. AdMe.ru собрал самые ценные советы косметологов, которым звезды доверяют свою красоту.

1. Пейте кофе только до обеда

Голливудский косметолог Джоана Варгас (Joanna Vargas) советует любителям кофе отказаться от употребления любимого напитка после 14:00. Кофеин негативно отражается на состоянии кожи, но в утренние часы обмен веществ происходит быстрее и кофеин перерабатывается организмом лучше, чем вечером. Кофе можно заменить водой, травяным чаем, соками и минералкой без газа. Вы заметите, что это благотворно отразится на состоянии вашей кожи, довольно быстро.

2. Меняйте полотенца каждый день

Косметолог Нерида Джой (Nerida Joy), клиентками которой являются Дженнифер Гарнер и Риз Уизерспун, считает, что состояние кожи во многом зависит не только от ухода и здоровья, но и от того, насколько часто вы меняете постельное белье и полотенца. Эти принадлежности — идеальная среда для бактерий, которые питаются отмершими клетками кожи и могут вызывать различные кожные воспаления.

Врач советует менять полотенца ежедневно; наволочки на подушках — 1 раз в 3 дня, если вы обладательница жирной кожи, или 1 раз в неделю, если у вас сухая или нормальная кожа.

3. Для проблемной кожи — деликатный подход

Звездный косметолог Кристи Кидд (Christie Kidd) рекомендует всем, кто имеет проблемную кожу или ведет борьбу с акне, отказаться от использования косметики с абразивными частицами (гоммажей и скрабов). Вместо них стоит очищать кожу при помощи мягких средств без мыла и спирта в составе. Такой деликатный уход достаточно быстро уберет прыщи и покраснения.

4. Азиатская косметика — для отбеливания, европейская — для лифтинга

Косметолог Тийна Орасмяэ-Медер считает, что большинство косметических средств из Японии и Южной Кореи превосходно отбеливают кожу, а увлажняющие крема, сделанные для азиатского рынка, лучше увлажняют. В странах Азии эталоном красоты всегда считалась светлая кожа, проблемы с обезвоживанием кожи тоже стоят остро, поэтому делать такие кремы для лица там умеют, как нигде в мире.

5. Делайте паузы между нанесением косметики

Косметолог и визажист Нисси Маккой (Nissi McCoy) советует не наносить очищающее и косметическое средство по уходу за кожей одно за другим. Она рекомендует делать небольшие перерывы в 5–10 минут при нанесении одного средства поверх другого. Эти минуты можно потратить на завтрак или ужин, выбор одежды, составление списка дел.

Коже требуется время, чтобы впитать каждое нанесенное средство. Лучше будет, если она сделает это самостоятельно, — массаж уменьшит активность косметики.

6. Используйте крем для глаз в качестве дневного крема

Визажист L’Oreal Джон Барнет (John Barnet) рекомендует использовать крем для зоны вокруг глаз в качестве замены дневному или ночному крему. Дело в том, что в его составе высокая концентрация питательных веществ, которые способны проникать в более глубокие слои кожи. Это средство усиливает кровообращение, увлажняет и разглаживает мелкие морщины. Однако перед этой процедурой все-таки стоит проконсультироваться со своим личным косметологом.

А вот крем для лица может послужить замечательной альтернативой для увлажнения зоны декольте и шеи, а также рук и ног.

7. Ложитесь спать все раньше и раньше

Известный косметолог Фредрик Брандт (Fredruck Brandt) советовал своим клиентам каждый день ложиться спать на 10 минут раньше, чем накануне. Делать это стоит до того момента, пока утром вы не почувствуете, что по-настоящему отдохнули и полны сил.

8. Делайте очищение в 2 этапа

Эллен Мармур (Ellen Marmur), специалист по уходу за кожей, рекомендует проводить очищение кожи в 2 этапа. Первый этап — при помощи средства на масляной основе: оно растворит кожное сало и удалит поверхностные загрязнения. Второй этап — используя обычное средство для очищения кожи. Такой уход особо полезен для людей с жирной кожей и акне, а также жителям мегаполисов.

9. Используйте лавандовое масло для сужения пор

Косметолог актрис Камерон Диас и Гвинет Пэлтроу Анастасия Ахиллеос (Anastasia Achilleus) открыла свой секрет борьбы с расширенными порами: капнув пару капель лавандового масла на теплое полотенце, приложите его на несколько минут к лицу, слегка надавливая. При регулярном использовании этого метода (хотя бы через день) ваши поры значительно уменьшатся и кожа станет ровнее.