Супружеские ссоры оказались опаснее, чем считалось

Новая работа ученых из Университета Огайо в США завершилась вердиктом о том, что ссоры с супругами могут иметь недооцененные в своей опасности для здоровья последствия. Специалисты заявили, что такие конфликты способствуют попаданию в кровь патогенных веществ из кишечника.
Согласно новым данным, ссоры супругов провоцируют развитие расстройства, известного как «протекающий кишечник», при котором повреждается слизистая оболочка этого органа, приводя к утечкам из него в кровоток болезнетворных бактерий. Разносясь с кровью по всему организму, они способны вызывать развитие тяжелых заболеваний, утверждают исследователи, пишет Medikforum.ru.
Данный вывод был сделан в результате изучения связи между хроническим повседневный стресс и синдромом протекающего кишечника.
«Было уже известно о том, что попадание бактерий в кровоток при данном синдроме вызывает воспалительные процессы. Мы убедились, что стресс, испытываемый супругами в ссорах, раскручивает маховик воспалительных механизмов, способствуя появлению целого ярла болезней», - отметили ученые.