Супружеские ссоры оказались опаснее, чем считалось

Новая работа ученых из Университета Огайо в США завершилась вердиктом о том, что ссоры с супругами могут иметь недооцененные в своей опасности для здоровья последствия. Специалисты заявили, что такие конфликты способствуют попаданию в кровь патогенных веществ из кишечника.