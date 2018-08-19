Что надо знать, делая покупки в Duty free

Duty free – магазины беспошлинной торговли в аэропортах, которым предоставлены определенные налоговые льготы, поэтому в них можно купить товары по более низким ценам, пишет Rus.tvnet.lv.

Однако не многие знают, что с 1999 года низкими ценами магазинов Duty free могут пользоваться только путешественники из стран, не являющихся странами-участницами Европейской экономической зоны.

Выходит, что уже почти 20 лет пассажирам, путешествующим только по странам ЕЭЗ, выгодные цены Duty free недоступны.

Треть путешественников признают, что в магазинах беспошлинной торговли можно приобрести множество действительно уникальных и эксклюзивных товаров, которые трудно найти в другом месте. В этих магазинах можно найти парфюм в бутылочках разной емкости - как объемом 10 миллилитров, так и в литровых флаконах, а также косметические товары подходящего для путешествий размера и редко доступные крепкие алкогольные напитки.

Как сообщает издание The Irish Times, в магазинах беспошлинной торговли алкогольные напитки можно купить на 50 – 78% выгоднее, однако алкогольные напитки самого высокого качества, скорее всего, и здесь будут доступны по той же цене, что и в обычном магазине.

Сигареты же зачастую можно купить на 50% дешевле, а скидки на косметические товары иногда достигают 80%.

Однако следует обратить внимание на то, что и в этих магазинах далеко не все бывает так выгодно.