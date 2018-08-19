Что надо знать, делая покупки в Duty free

"Летишь в отпуск? А привези мне духи из Duty free", - фраза, которую наверняка произносил каждый. В магазинах беспошлинной торговли в аэропортах действительно можно совершить очень выгодную покупку, однако, выбирая косметику, алкоголь и сувениры, следует быть внимательным - у шопинга в аэропорту есть свои тонкости.
Duty free – магазины беспошлинной торговли в аэропортах, которым предоставлены определенные налоговые льготы, поэтому в них можно купить товары по более низким ценам, пишет Rus.tvnet.lv.
Однако не многие знают, что с 1999 года низкими ценами магазинов Duty free могут пользоваться только путешественники из стран, не являющихся странами-участницами Европейской экономической зоны.
Выходит, что уже почти 20 лет пассажирам, путешествующим только по странам ЕЭЗ, выгодные цены Duty free недоступны.
Треть путешественников признают, что в магазинах беспошлинной торговли можно приобрести множество действительно уникальных и эксклюзивных товаров, которые трудно найти в другом месте. В этих магазинах можно найти парфюм в бутылочках разной емкости - как объемом 10 миллилитров, так и в литровых флаконах, а также косметические товары подходящего для путешествий размера и редко доступные крепкие алкогольные напитки.
Как сообщает издание The Irish Times, в магазинах беспошлинной торговли алкогольные напитки можно купить на 50 – 78% выгоднее, однако алкогольные напитки самого высокого качества, скорее всего, и здесь будут доступны по той же цене, что и в обычном магазине.
Сигареты же зачастую можно купить на 50% дешевле, а скидки на косметические товары иногда достигают 80%.
Однако следует обратить внимание на то, что и в этих магазинах далеко не все бывает так выгодно.
Несмотря на то, что значительная часть товаров дешевле, скидки, как правило, не распространяются на приобретение сувениров. Сувениры на память о путешествии рекомендуется приобретать еще до выезда в аэропорт - отложив приобретение магнитов, картин, календарей и прочего на последний момент, вы рискуете сильно переплатить.