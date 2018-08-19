Пик желанности женщины проходят в 18 лет, а мужчины в 50

Что делает какого-либо человека желанным для других? На это влияют его физиологические характеристики, образование и возраст, чему не приходится удивляться. Однако социологи из США обнаружили на сайтах знакомств потрясающие различия в уровне желанности мужчин и женщин, как раз связанные с возрастом. Так, среднестатистическая желанность женщин начинала падать после того, как представительницы прекрасного пола пересекали 18-летнюю отметку. Она снижалась вплоть до 60 лет, после чего снова начинала вырастать. У мужчин уровень желанности стабильно рос до 50 лет, после чего так же начинал снижаться. Это чрезвычайно удивило авторов исследования, пишет Medikforum.ru.

"Возрастной градиент женской желанности, вне всяких сомнений, оказался для нас удивительным, - пишут исследователи. - Как в плане его стабильного снижения после 18 лет, так и в отношении повторного роста к 65 годам. На первый взгляд, подобное было сложно объяснить, поскольку молодые женщины традиционно воспринимаются более желанными. Мы также выяснили, что на степень этой самой желанности значительное воздействие оказывает образование. Хотя и здесь существуют гендерные отличия. Более образованные мужчины являются и более желанными, а женщины, не получившие высшего образования, котируются выше".