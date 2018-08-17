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  • Ученые призывают худеющих не тренироваться натощак

Ученые призывают худеющих не тренироваться натощак

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Университет Бата исследовал вопрос влияния режима питания на тренировки, с точки зрения снижения веса. Как передает "Ридус", была собрана группа из 12 добровольцев. Им требовалось в течение нескольких недель посещать спортзал.

Каждый человек в случайном порядке раз в неделю получал одно из трех экспериментальных назначений: после завтрака глюкозотолерантный тест через три часа покоя, тест после двухчасового отдыха и часовой тренировки вслед за завтраком, тест после двухчасового отдыха и часовой тренировки натощак, пишет Meddaily.ru.

Завтрак для всех добровольцев заключался в хлопьях с молоком. Помимо глюкозотолерантного теста, у добровольцев брали биопсию мышечной ткани. Оказалось, завтрак перед тренировкой повышает скорость обмена веществ и выводит лишний сахар после тренировки.

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