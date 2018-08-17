Ученые призывают худеющих не тренироваться натощак

Каждый человек в случайном порядке раз в неделю получал одно из трех экспериментальных назначений: после завтрака глюкозотолерантный тест через три часа покоя, тест после двухчасового отдыха и часовой тренировки вслед за завтраком, тест после двухчасового отдыха и часовой тренировки натощак, пишет Meddaily.ru.