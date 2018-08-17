Ключевой компонент в питании для плоского живота

Здоровье желудочно-кишечный системы стало очень популярной темой в сообществе людей, ведущих здоровый образ жизни. Исследования показывают, что более 80% жителей России страдают от каких-либо желудочно-кишечных расстройств. Улучшение показателей здоровья кишечника позволяет решить очень многие вопросы, связанные со здоровьем, а ещё и с внешним видом. К примеру, здоровый кишечник избавляет человека от проблемы вздутия, а это самый важный шаг на пути к обретению плоского живота, наряду с правильным питанием и физическими нагрузками. Вот почему желающим обрести идеальный живот необходимо в первую очередь налегать на пребиотики, пишет Medikforum.ru.

Пребиотики наряду с пробиотиками восстанавливают баланс здоровых бактерий в кишечнике, они являются разновидностью волокон, которые кормят «хорошие» бактерии в организме. В противном случае эти бактерии будут расщеплять неперевариваемые волокна, обеспечивающие нам преимущества для здоровья. Пребиотики обладают противовоспалительным эффектом и укрепляют иммунную систему. Натуральные пребиотики можно встретить в бананах, овсе, яблоках и даже в какао. Также их можно употреблять и в виде пищевых добавок.