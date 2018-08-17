Ключевой компонент в питании для плоского живота

Врачи рассказали, что именно нужно употреблять в пищу для обретения плоского живота. Речь идет о продуктах, которые содержат натуральный источник полезных для кишечника бактерий, избавляющих от вздутия.
Здоровье желудочно-кишечный системы стало очень популярной темой в сообществе людей, ведущих здоровый образ жизни. Исследования показывают, что более 80% жителей России страдают от каких-либо желудочно-кишечных расстройств. Улучшение показателей здоровья кишечника позволяет решить очень многие вопросы, связанные со здоровьем, а ещё и с внешним видом. К примеру, здоровый кишечник избавляет человека от проблемы вздутия, а это самый важный шаг на пути к обретению плоского живота, наряду с правильным питанием и физическими нагрузками. Вот почему желающим обрести идеальный живот необходимо в первую очередь налегать на пребиотики, пишет Medikforum.ru.
Пребиотики наряду с пробиотиками восстанавливают баланс здоровых бактерий в кишечнике, они являются разновидностью волокон, которые кормят «хорошие» бактерии в организме. В противном случае эти бактерии будут расщеплять неперевариваемые волокна, обеспечивающие нам преимущества для здоровья. Пребиотики обладают противовоспалительным эффектом и укрепляют иммунную систему. Натуральные пребиотики можно встретить в бананах, овсе, яблоках и даже в какао. Также их можно употреблять и в виде пищевых добавок.
Конечно, не стоит забывать и про пробиотики. Многие подвергшиеся брожению продукты питания содержат высокий уровень полезных бактерий. Среди них йогурты, простокваша и кефир. Эти продукты также способствуют избавлению от лишнего веса и укрепления здоровья сердца. Некоторые исследования показывают, что пробиотики обладают противовоспалительным воздействием на организм, они помогают избавиться от расстройств мочевыводящих путей и даже синдрома раздражённого кишечника.