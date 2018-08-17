Нежеланные дети не умеют строить отношения

Взрослые люди, которые уверены, что их появления на свет было нежелательным, более часто решаются на супружеские измены. Если человек знает, что родился в результате незапланированной беременности, и родители не хотели увеличивать количество членов своей семьи, то он часто ощущает сильную неуверенность и в собственных отношениях с представителями противоположного пола. Ученые из Университета Канзаса доказали, что обладание информацией об обстоятельствах собственного появления на свет вносит сильное напряжение в формирование личных отношений человека, пишет Medikforum.ru.

Такие люди более остро ощущают угрозу отторжения и стремятся предотвратить его за счёт разрыва по собственной инициативе. Кроме того, неуверенные в себе люди более охотно вступают в интимные связи на стороне, а это также вносит свой вклад в распад их собственных отношений. Таковы результаты анализа личной жизни около 350 человек, которые ответили на вопросы интернет-анкеты. Их подробно опрашивали о том, что они думают и чувствуют по поводу отношений, как себя ведут, и было ли их появление на свет долгожданным или незапланированным.