Нежеланные дети не умеют строить отношения

Появившиеся на свет в результате незапланированной беременности люди более часто совершают супружеские измены и чаще разводятся. Это объясняется психологическими комплексами по поводу того, что их рождение было нежелательным.
Взрослые люди, которые уверены, что их появления на свет было нежелательным, более часто решаются на супружеские измены. Если человек знает, что родился в результате незапланированной беременности, и родители не хотели увеличивать количество членов своей семьи, то он часто ощущает сильную неуверенность и в собственных отношениях с представителями противоположного пола. Ученые из Университета Канзаса доказали, что обладание информацией об обстоятельствах собственного появления на свет вносит сильное напряжение в формирование личных отношений человека, пишет Medikforum.ru.
Такие люди более остро ощущают угрозу отторжения и стремятся предотвратить его за счёт разрыва по собственной инициативе. Кроме того, неуверенные в себе люди более охотно вступают в интимные связи на стороне, а это также вносит свой вклад в распад их собственных отношений. Таковы результаты анализа личной жизни около 350 человек, которые ответили на вопросы интернет-анкеты. Их подробно опрашивали о том, что они думают и чувствуют по поводу отношений, как себя ведут, и было ли их появление на свет долгожданным или незапланированным.
Ранее в июне 2018 года другое исследование показало, что находящиеся в так называемых открытых отношениях люди не являются более сексуально или эмоционально удовлетворенными, чем моногамные пары. Существует распространенное точка зрения о том, что если партнеры не запрещают друг другу ходить на сторону, то они более сексуально удовлетворены. Однако ученые доказали, что это совсем не так. До тех пор, пока партнеры занимается сексом для того, чтобы быть ближе друг другу или для того, чтобы удовлетворять взаимные желания, то не существует никакой разницы в том, насколько они преданны или "свободны" в деле удовлетворения сексуальных и эмоциональных потребностей.