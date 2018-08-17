Половина женщин скрывают свои секс-игрушки от мужчин

На вопрос, почему они прячут секс-игрушки от партнеров, женщины отвечали по-разному. Кто-то говорил, что просто любит использовать их в одиночестве. Основным же был ответ, что таким образом женщины защищают мужское эго, пишет Mport.ua .

К примеру, вот что ответила одна из обладательниц секс-игрушки: «Я спрятала очень простой вибратор. Он даже не был фаллическим, и я использовала его только для вибрации клитора. Когда парень нашел его, то захотел, чтобы я избавилась от вибратора, потому что он был больше, чем его член». А как бы ты отреагировал, узнав, что твоя девушка в тайне использует секс-игрушки?