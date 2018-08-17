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Половина женщин скрывают свои секс-игрушки от мужчин

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Вибратор.

ФОТО: Scanpix

Опрос на сайте интернет-магазина TooTimid.com показал, что 54% женщин скрывают свои секс-игрушки от мужчин. В исследовании участвовали полторы тысячи женщин.

На вопрос, почему они прячут секс-игрушки от партнеров, женщины отвечали по-разному. Кто-то говорил, что просто любит использовать их в одиночестве. Основным же был ответ, что таким образом женщины защищают мужское эго, пишет Mport.ua.

К примеру, вот что ответила одна из обладательниц секс-игрушки: «Я спрятала очень простой вибратор. Он даже не был фаллическим, и я использовала его только для вибрации клитора. Когда парень нашел его, то захотел, чтобы я избавилась от вибратора, потому что он был больше, чем его член». А как бы ты отреагировал, узнав, что твоя девушка в тайне использует секс-игрушки?

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